Анфиса Чехова рассказала о ночном сюрпризе от возлюбленного
Чехова рассказала, как возлюбленный тайно отвез ее во Францию в качестве сюрприза
Телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими поклонниками, какой сюрприз ей приготовил продюсер Александр Златопольский. Как она рассказала в своем блоге, возлюбленный тайно отвез ее во Францию.
Телезвезда собрала два чемодана вещей, так как изначально не знала, в какой точке мира они окажутся. В пути ее избранник лично договаривался с таможенниками и соседями по самолету, чтобы сохранить интригу. По словам Чеховой, о месте назначения ей стало известно только при посадке самолета.
«И, соответственно, до последнего момента, пока мы не приземлились, я не услышала, что объявляют аэропорт, в котором мы приземлились. До последнего я не знала, куда еду…» — заключила телеведущая.Напомним, пара рассекретила отношения весной этого года, появившись вместе на светском мероприятии.