Анфиса Чехова рассказала о ночном сюрпризе от возлюбленного

24 августа 2025, 17:07

Чехова рассказала, как возлюбленный тайно отвез ее во Францию в качестве сюрприза

Анфиса Чехова (Фото: Телеграм/aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими поклонниками, какой сюрприз ей приготовил продюсер Александр Златопольский. Как она рассказала в своем блоге, возлюбленный тайно отвез ее во Францию.





Телезвезда собрала два чемодана вещей, так как изначально не знала, в какой точке мира они окажутся. В пути ее избранник лично договаривался с таможенниками и соседями по самолету, чтобы сохранить интригу. По словам Чеховой, о месте назначения ей стало известно только при посадке самолета.

«И, соответственно, до последнего момента, пока мы не приземлились, я не услышала, что объявляют аэропорт, в котором мы приземлились. До последнего я не знала, куда еду…» — заключила телеведущая.