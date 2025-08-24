«Не злорадствуйте»: Павлиашвили поддержал Киркорова после падения на сцене

24 августа 2025, 15:46

Павлиашвили попросил не злорадствовать после падения Киркорова на сцене

Сосо Павлиашвили (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Сосо Павлиашвили обратился к поклонникам с просьбой не злорадствовать из-за падения Филиппа Киркорова на сцене конкурса «Новая волна» в Казани. После того инцидента в адрес поп-короля вместо поддержки обрушилась волна хейта и насмешек. Об этом сообщает MK.ru.





Павлиашвили выразил недоумение тем, что многие зрители запомнили именно этот момент, а не красивые номера и песни артистов. Он призвал людей быть добрее, отметив, что подобная ситуация может произойти с каждым.

«Ребята, не злорадствуйте, пожалуйста. Человеку было больно, человек упал. Что в этом веселого? Это не всех, конечно, касается. Но я вас очень прошу: относитесь друг к другу по-человечески», — приводит издание слова 61-летнего певца.