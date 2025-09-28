Лолита потрясена горем Маргариты Симоньян на прощании с Тиграном Кеосасяном
Певица Лолита не смогла сдержать эмоции на похоронах Тиграна Кеосасяна
Певица Лолита приехала на прощание с режиссёром Тиграном Кеосаяном, но оказалась не в силах смотреть на страдания его близких — жены Маргариты Симоньян и бывшей супруги Алёны Хмельницкой. Об этом сообщает StarHit.
«Посмотрите, как плачет одна жена и как плачет бывшая жена. После этого нет никаких сил что-то говорить», — призналась Лолита.Поклонники и коллеги Тиграна отмечают, что прощание прошло в тихой и трогательной атмосфере, все присутствующие скорбели вместе с его родными.
Напомним, что Тигран Кеоcасян скончался 26 сентября, оставив после себя множество проектов в кино и телевидении. Режиссёр был известен работами в художественном и документальном кино, а также участием в популярных телепрограммах. Его смерть стала шоком для многих коллег и поклонников.