Лолита потрясена горем Маргариты Симоньян на прощании с Тиграном Кеосасяном

28 сентября 2025, 14:42

Певица Лолита не смогла сдержать эмоции на похоронах Тиграна Кеосасяна

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита приехала на прощание с режиссёром Тиграном Кеосаяном, но оказалась не в силах смотреть на страдания его близких — жены Маргариты Симоньян и бывшей супруги Алёны Хмельницкой. Об этом сообщает StarHit.







«Посмотрите, как плачет одна жена и как плачет бывшая жена. После этого нет никаких сил что-то говорить», — призналась Лолита.