Анфиса Чехова сменила фамилию на фоне замужества
Анфиса Чехова сменила фамилию на фоне замужества за Златопольским
Анфиса Чехова сообщила, что после вступления в брак решила изменить фамилию, но полностью отказываться от прежней не стала. Об этом теледива рассказала в программе «Ты не поверишь!».
Также она тепло высказалась о муже, назвав его человеком редкого склада. По словам звезды, он «немножко из прошлой эпохи», и таких людей ей раньше встречать не доводилось.
«Я теперь Анфиса Чехова‑Златопольская, я даже поменяла свой статус в соцсетях», — сказала экс-ведущая передачи «Секс с Анфисой Чеховой».
Будущая знаменитость родилась под именем Александра Корчунова, а сценические имя и фамилию взяла в 1996 году, когда ей было 19 лет.