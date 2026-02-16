16 февраля 2026, 18:53

Анфиса Чехова сменила фамилию на фоне замужества за Златопольским

Анфиса Чехова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Анфиса Чехова сообщила, что после вступления в брак решила изменить фамилию, но полностью отказываться от прежней не стала. Об этом теледива рассказала в программе «Ты не поверишь!».





Также она тепло высказалась о муже, назвав его человеком редкого склада. По словам звезды, он «немножко из прошлой эпохи», и таких людей ей раньше встречать не доводилось.





«Я теперь Анфиса Чехова‑Златопольская, я даже поменяла свой статус в соцсетях», — сказала экс-ведущая передачи «Секс с Анфисой Чеховой».