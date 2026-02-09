«Всю жизнь была бракофобом»: Телеведущая Анфиса Чехова официально вышла замуж — фото
Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж за продюсера Златопольского — фото
Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж. Как пишет телеграм-канал «Звездач», она официально оформила отношения с возлюбленным — продюсером Александром Златопольским.
По словам Анфисы, это её первый зарегистрированный брак. Раньше она признавалась, что долго избегала бракосочетания, хотя предложений было немало. При этом торжество пара планирует провести позже, когда потеплеет, чтобы устроить свадьбу на природе в красивом месте.
«Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!» — сказала теледива.
Чехова и Златопольский познакомились 10 сентября 2024 года на светской премии FB. Анфиса вела мероприятие, а Александр получал награду «Продюсер года». Как рассказывают, симпатия возникла прямо на сцене, а затем Златопольский настоял на знакомстве и пригласил телеведущую на свидание, несмотря на попытки помощников оградить её от внимания.
Ранее Анфиса делилась снимками с Мальдив, где, как сообщалось, и получила предложение руки и сердца.