Анфиса Чехова согласилась стать женой Александра Златопольского на фоне Эйфелевой башни
Телеведущая Анфиса Чехова объявила о скорой свадьбе с Александром Златопольским, который сделал ей предложение на фоне Эйфелевой башни в Париже. Об этом звезда рассказала в своем telegram-канале.
К посту с фотографиями она прикрепила стихотворение, посвященное Александру. К тому же Чехова подробно рассказала о том, как начинались их отношения, и призналась, любви с первого взгляда у пары не случилось.
«Наши отношения не идеальны, в них есть над чем работать и куда нам обоим меняться. Но в этом и есть настоящая жизнь, когда не травмируя друг друга, люди обтачиваются друг об друга, чтобы стать деталями слаженного механизма», — написала Анфиса.
Предложение супруга Чехова назвала новой главой в их жизни, итог которой зависит только от них.
«Мой милый Саша, я хочу быть твоей женой и проживать наше «Здесь и Сейчас» вместе, с огромной надеждой на самое Счастливое будущее», — написала Анфиса.
В конце поста Чехова пообещала позже выложить видео того, как Александр делает ей предложение.