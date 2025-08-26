Анфиса Чехова согласилась стать женой Александра Златопольского на фоне Эйфелевой башни

26 августа 2025, 16:16

Анфиса Чехова согласилась стать женой Златопольского на фоне Эйфелевой башни

Александр Златопольский и Анфиса Чехова (Фото: Telegram/aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова объявила о скорой свадьбе с Александром Златопольским, который сделал ей предложение на фоне Эйфелевой башни в Париже. Об этом звезда рассказала в своем telegram-канале.





К посту с фотографиями она прикрепила стихотворение, посвященное Александру. К тому же Чехова подробно рассказала о том, как начинались их отношения, и призналась, любви с первого взгляда у пары не случилось.





«Наши отношения не идеальны, в них есть над чем работать и куда нам обоим меняться. Но в этом и есть настоящая жизнь, когда не травмируя друг друга, люди обтачиваются друг об друга, чтобы стать деталями слаженного механизма», — написала Анфиса.

«Мой милый Саша, я хочу быть твоей женой и проживать наше «Здесь и Сейчас» вместе, с огромной надеждой на самое Счастливое будущее», — написала Анфиса.