Анфиса Чехова столкнулась с увольнением из-за лишнего веса

Анфиса Чехова (Фото: Telegram-канал @aachekhova)
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, что сталкивалась с унижениями в карьере из-за своей пышной фигуры. Об этом сообщает «СтарХит».
«Наш шеф-редактор Олег увольнял меня с формулировкой: "Ты не влезаешь в кадр", хотя, когда я пришла вести эту программу, я была полнее — я похудела в процессе съемок», — рассказала Чехова.
Артистка считает, что некоторые люди пользовались ее закомплексованностью для того, чтобы «что-то объяснить». Уточняется, что телеведущая боролась с лишним весом большую часть своей жизни. По словам Анфисы, ей удалось улучшить свою физическую форму только после того, как она полностью изменила мышление.
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