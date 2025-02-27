Ирина Пинчук после скандала неожиданно защитила изменившего ей мужа

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
30-летняя звезда «Дома-2» Ирина Пинчук попыталась выгородить Арая Чобаняна. Она призвала поклонников в своем Telegram-канале не устраивать травлю ее мужу, несмотря на его поведение.
Стоит отметить, что после заявления Ирины о разводе, на Арая Чобаняна обрушился массовый хейт. Недавно Пинчук встала на защиту своего супруга.
Девушка заявила, что против того, когда гнобят людей.
Напомним, что на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками
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Девушка заявила, что против того, когда гнобят людей.
«Это делать нельзя. То, что происходит сейчас, то, что мы разводимся, — никто из вас не знает истинной причины, что произошло между нами за пару дней. Это мы между собой решили и приняли такое решение: о разводе. То, что вы там видели и сейчас додумываете, пытаетесь найти какую-то логику, у вас по факту сейчас есть догадки. Я хочу попросить отнестись с уважением к тому, что было между мной и Араем. К Араю. И ни в коем случае не заниматься тем, чем занимаются многие из вас: не гнобить», — высказалась она в аудиосообщении, которое вскоре удалила.
Напомним, что на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками
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Екатерина Коршунова