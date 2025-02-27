В 38 лет родила от студента и счастлива в браке: как живет самая «скрытная» актерская пара Евгения Дмитриева и Владимир Киммельман

Евгения Дмитриева (Фото: Инстаграм*@dmitrievaevgeniia32)
Звезда сериалов «Два холма» и «Склифосовский» Евгения Дмитриева счастлива в браке с молодым избранником Владимиром Киммельманом. У пары есть двое детей: сыну Марку 13 лет, а дочери Марии — шесть. Сегодня пара ведет достаточно скрытный образ жизни.
О том, как начинался их роман и что известно о паре сегодня — в материале «Радио 1».
52-летняя актриса Евгения Дмитриева до знакомства со своим вторым супругом работала в театре и набирала к себе на курс перспективных студентов. Владимир Киммельман был в их числе.
Стоит отметить, что этот короткий звонок стал началом большой любви. Голос молодого человека приятно удивил Дмитриеву. Она сразу же позвонила подруге и призналась, что странно отреагировала на голос студента. В тот момент всё и началось, отмечает Евгения.
Влюбленные длительное время скрывали свои отношения. Актриса считает, что некоторые студенты хоть и догадывались об их отношениях, но молчали, так как уважали и любили Дмитриеву. Пара официально объявила о своих отношениях лишь тогда, когда актриса забеременела. Многие осуждали пару, ведь Евгения старше избранника на 19 лет.
Евгения и Владимир вместе уже более десяти лет. Они многое преодолели за это время и, несмотря ни на что, смогли сохранить свою любовь. Супруги не замечают никакой разницы в возрасте, но Дмитриева изредка задумывается о том, что когда-то может надоесть Киммельману.
Пара воспитывает двоих детей – сына Марка и дочь Марию.
Темпераменты супругов очень схожи. Они утверждают, что это помогает им жить в мире и согласии. Примечательно, что до встречи с Киммельманом артистка не планировала рожать детей. Сегодня любовь и полное взаимопонимание царят в их семье.
На сегодняшний день мало что известно о личной жизни пары. По мнению Евгении Дмитриевой, личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться со всеми ее подробностями.
Киммельман уже давно не студент, теперь он выступает в театре, а также является режиссером. На сегодняшний день он поставил более двадцати спектаклей. Четыре его проекта были отмечены наградой «Лучший спектакль».
Его также можно увидеть и в кино, но это бывает редко. Мужчина самостоятельно строит свою карьеру.
Евгения же предпочитает роли в фильмах и сериалах. Одними из известных ее работ в кино являются фильмы «Огонь», «Хэппиэнд», «Пальма», а также сериалы «Петля Нестерова», «Библиотекарь» и другие. Дмитриева считается одной из лучших преподавательниц актерского мастерства в Москве.
16 марта 2025 года на экраны выйдет фильм «Пальма-2» с ее участием. Увидеть актрису на театральных подмостках можно в спектаклях «Враги. История любви», «Завтра была война», «У каждого свои недостатки» и других.
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Как все начиналось
52-летняя актриса Евгения Дмитриева до знакомства со своим вторым супругом работала в театре и набирала к себе на курс перспективных студентов. Владимир Киммельман был в их числе.
«Я его набирала на курс, на третьем туре я его увидела — высокий. Помню, 22 августа, раздается звонок — такой бархатный голос: "Алле, Евгения Олеговна, это Володя Киммельман. Понимаете, проблемы с билетом, я 26 не успеваю, но 27 буду в 10, как штык"», — рассказывала артистка в одном из интервью.
Стоит отметить, что этот короткий звонок стал началом большой любви. Голос молодого человека приятно удивил Дмитриеву. Она сразу же позвонила подруге и призналась, что странно отреагировала на голос студента. В тот момент всё и началось, отмечает Евгения.
Влюбленные длительное время скрывали свои отношения. Актриса считает, что некоторые студенты хоть и догадывались об их отношениях, но молчали, так как уважали и любили Дмитриеву. Пара официально объявила о своих отношениях лишь тогда, когда актриса забеременела. Многие осуждали пару, ведь Евгения старше избранника на 19 лет.
«Я не боялась своего чувства к Володе. Я смелая. У нас в семье четкая установка: мой дом — моя крепость. Всё, что там происходит, — это наша коробочка. Мы не афишируем наши чувства. Действительно, мой муж младше меня на 19 лет. Так случилось, так сложилось. Я не могу сказать, что я старше, младше. Я не чувствую этой разницы», — делилась актриса.
Муж сподвиг на детей
Евгения и Владимир вместе уже более десяти лет. Они многое преодолели за это время и, несмотря ни на что, смогли сохранить свою любовь. Супруги не замечают никакой разницы в возрасте, но Дмитриева изредка задумывается о том, что когда-то может надоесть Киммельману.
Пара воспитывает двоих детей – сына Марка и дочь Марию.
Сын Евгении Дмитриевой Марк (Фото: Инстаграм*@dmitrievaevgeniia32)
Темпераменты супругов очень схожи. Они утверждают, что это помогает им жить в мире и согласии. Примечательно, что до встречи с Киммельманом артистка не планировала рожать детей. Сегодня любовь и полное взаимопонимание царят в их семье.
Как живет «скрытная» актерская пара сейчас
На сегодняшний день мало что известно о личной жизни пары. По мнению Евгении Дмитриевой, личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться со всеми ее подробностями.
Киммельман уже давно не студент, теперь он выступает в театре, а также является режиссером. На сегодняшний день он поставил более двадцати спектаклей. Четыре его проекта были отмечены наградой «Лучший спектакль».
Его также можно увидеть и в кино, но это бывает редко. Мужчина самостоятельно строит свою карьеру.
Владимир Киммельман (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Евгения же предпочитает роли в фильмах и сериалах. Одними из известных ее работ в кино являются фильмы «Огонь», «Хэппиэнд», «Пальма», а также сериалы «Петля Нестерова», «Библиотекарь» и другие. Дмитриева считается одной из лучших преподавательниц актерского мастерства в Москве.
16 марта 2025 года на экраны выйдет фильм «Пальма-2» с ее участием. Увидеть актрису на театральных подмостках можно в спектаклях «Враги. История любви», «Завтра была война», «У каждого свои недостатки» и других.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова