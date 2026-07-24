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«Все визжали»: Анфиса Чехова вернулась в Россию после почти четырёх месяцев в США

Анфиса Чехова воссоединилась с мужем после длительной поездки в США
Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова сообщила, что вернулась домой после почти четырёх месяцев, проведённых в США. Телеведущая вместе со своей собакой по кличке Картошка прилетела в Россию, где её встретил супруг Александр Златопольский.



Кадрами возвращения Чехова поделилась в личном блоге. По её словам, муж приехал встречать её с букетом цветов, однако сам момент долгожданной встречи она решила не снимать.

«Но поверьте, это было что-то! Саша соскучился по мне, Картошка соскучилась по нему, все прыгали, визжали и целовались», — рассказала телеведущая.
Анфиса объяснила, что находилась в Нью-Йорке почти четыре месяца из-за лечения своей собаки, у которой диагностировали онкологическое заболевание. Всё это время она регулярно рассказывала подписчикам о ходе терапии питомца и делилась подробностями жизни в США.

Во время пребывания в Нью-Йорке Чехова также признавалась, что город оказался совсем не таким, каким она представляла его по фильмам, и рассказывала о своих впечатлениях от жизни в американском мегаполисе.
Софья Метелева

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