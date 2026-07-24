«Все визжали»: Анфиса Чехова вернулась в Россию после почти четырёх месяцев в США

24 июля 2026, 11:50

Анфиса Чехова воссоединилась с мужем после длительной поездки в США

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова сообщила, что вернулась домой после почти четырёх месяцев, проведённых в США. Телеведущая вместе со своей собакой по кличке Картошка прилетела в Россию, где её встретил супруг Александр Златопольский.





Кадрами возвращения Чехова поделилась в личном блоге. По её словам, муж приехал встречать её с букетом цветов, однако сам момент долгожданной встречи она решила не снимать.





«Но поверьте, это было что-то! Саша соскучился по мне, Картошка соскучилась по нему, все прыгали, визжали и целовались», — рассказала телеведущая.