«Все визжали»: Анфиса Чехова вернулась в Россию после почти четырёх месяцев в США
Анфиса Чехова воссоединилась с мужем после длительной поездки в США
Анфиса Чехова сообщила, что вернулась домой после почти четырёх месяцев, проведённых в США. Телеведущая вместе со своей собакой по кличке Картошка прилетела в Россию, где её встретил супруг Александр Златопольский.
Кадрами возвращения Чехова поделилась в личном блоге. По её словам, муж приехал встречать её с букетом цветов, однако сам момент долгожданной встречи она решила не снимать.
«Но поверьте, это было что-то! Саша соскучился по мне, Картошка соскучилась по нему, все прыгали, визжали и целовались», — рассказала телеведущая.Анфиса объяснила, что находилась в Нью-Йорке почти четыре месяца из-за лечения своей собаки, у которой диагностировали онкологическое заболевание. Всё это время она регулярно рассказывала подписчикам о ходе терапии питомца и делилась подробностями жизни в США.
Во время пребывания в Нью-Йорке Чехова также признавалась, что город оказался совсем не таким, каким она представляла его по фильмам, и рассказывала о своих впечатлениях от жизни в американском мегаполисе.