Лобода и Плетнёва выступили на закрытом празднике в Алма-Ате

24 июля 2026, 09:26

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Светлана Лобода и бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва выступили на частном празднике в Казахстане. Семья из Алма-Аты устроила торжество в честь первого дня рождения дочери Амали. Об этом сообщает Mash.