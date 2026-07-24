Лобода и Плетнёва выступили на закрытом празднике в Алма-Ате
Светлана Лобода и бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва выступили на частном празднике в Казахстане. Семья из Алма-Аты устроила торжество в честь первого дня рождения дочери Амали. Об этом сообщает Mash.
Праздник прошел 19 июля в парковой зоне Swissotel Almaty. Организаторы выбрали морскую концепцию: певицы появились перед гостями в тематических нарядах, а над бассейном устроили лазерное представление. Территорию охраняли, гостям запретили съемку. Первой на сцену вышла Плетнёва. За 40-минутную программу она получила 3,5 миллиона рублей. По информации канала, артистку пригласили после популярности кавказской версии ее песни «Ева».
Лобода стала главным сюрпризом вечера. Ее гонорар составил 150 тысяч евро — около 13,8 миллиона рублей. Перелет, проживание, бытовые требования и прочие затраты увеличили сумму до 16,6 миллиона рублей. Певица приехала на площадку с повышенными мерами конфиденциальности и после концерта покинула ее в черной накидке, выбрав обходной маршрут. Со сцены она поздравила именинницу, затем пообщалась с ее родителями и сделала несколько снимков. До прибытия в Казахстан артистка не знала имени заказчика.
В требования Лободы вошли люкс в Ritz-Carlton, перелет бизнес-классом, Maybach с личным водителем и отдельное меню. После выступления исполнительница попросила подготовить соль и ванночку для ног. Ее команда и коллектив Плетнёвой жили в Swissotel.
С начала специальной операции РФ в Украине артистка покинула Россию и переехала с дочерьми в Латвию. Лобода осудила СВО и объявила, что никогда более не вернется в Москву. Некоторое время знаменитость практически не выходила на сцену, посвятив время адаптации детей в новой обстановке.
Читайте также: