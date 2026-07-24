Певица Ольга Бузова показала очень дорогие украшения
Ольга Бузова поделилась с подписчиками новым видео, на котором хотела показать свежий маникюр. Однако пользователи сети обратили внимание не только на нейл-дизайн, но и на украшения, появившиеся в кадре.
По оценке «Звездача», на руке певицы можно заметить браслет Cartier стоимостью около 1,7 миллиона рублей, кольцо этого же бренда примерно за 350 тысяч рублей, а также кольцо в виде змеи от Bvlgari, стоимость которого оценивается почти в 1,5 миллиона рублей.
Таким образом, общая стоимость ювелирных украшений, попавших в кадр, составляет около 3,5 миллиона рублей.
Сама Бузова стоимость аксессуаров не комментировала, сосредоточив внимание подписчиков на новом маникюре.
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