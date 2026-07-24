Певица Ольга Бузова показала очень дорогие украшения

24 июля 2026, 11:27

Ольга Бузова показала украшения стоимостью около 3,5 миллиона рублей

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова поделилась с подписчиками новым видео, на котором хотела показать свежий маникюр. Однако пользователи сети обратили внимание не только на нейл-дизайн, но и на украшения, появившиеся в кадре.