Стас Михайлов похудел на 17 килограммов и сменил привычный образ

24 июля 2026, 08:51

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Врач эстетической медицины, комментируя свежие фотографии Стаса Михайлова, связала перемены во внешности артиста с возможным комплексом процедур и регулярным уходом.