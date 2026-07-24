Стас Михайлов похудел на 17 килограммов и сменил привычный образ
Врач эстетической медицины, комментируя свежие фотографии Стаса Михайлова, связала перемены во внешности артиста с возможным комплексом процедур и регулярным уходом.
Специалист в беседе с 5‑tv.ru подчеркнула, что выводы основаны лишь на снимках и не подтверждают вмешательства.
За последние несколько лет певец похудел примерно на 17 килограммов, изменил стиль и, по мнению поклонников, стал выглядеть заметно моложе. Сам мужчина объясняет результат пересмотром привычек. Он отказался от спиртного, наладил рацион и уделяет внимание режиму. Артист говорил, что единственным косметологическим опытом для него стала неудачная процедура с ботоксом.
Преображение исполнителя вызвало активное обсуждение среди поклонников. Часть аудитории хвалит обновленный облик певца, другие признаются, что прежний стиль им нравился больше.
Представить современную российскую эстраду без Стаса Михайлова невозможно. Но в начале творческого пути кумир миллионов женщин дважды штурмовал Москву, причем первый раз безуспешно. Неудачи не сломили певца, который сумел талантом и упорством проложить дорогу к вершинам славы. Сейчас артист — звезда шансона и многократный лауреат престижных музыкальных премий.
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