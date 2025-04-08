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Анфиса Чехова вспомнила о последней встрече с Анастасией Заворотнюк

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась воспоминаниями о своей последней встрече с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая ушла из жизни 29 мая прошлого года после пятилетней борьбы с онкологией. Об этом пишет «Voice».
Чехова отметила, что их встреча состоялась осенью 2019 года в Ереване, где обе звезды присутствовали на открытии ювелирного бутика.

По словам Анфисы, Анастасия в тот момент была особенно трогательной и открытой, хотя всегда сохраняла определенную дистанцию в общении. Чехова подчеркнула, что Заворотнюк была яркой и харизматичной личностью, но не раскрывалась перед теми, кого плохо знала. В разговоре они обсудили астрологию, Анастасия проявила интерес к этой теме.

Анфиса призналась, что не знала о серьезной болезни коллеги и предложила ей помощь, но поняла, что Анастасия не хотела делиться своими переживаниями. Чехова запомнила эту поездку как теплую и радостную, а саму Заворотнюк как светлого человека с отличным чувством юмора. Воспоминания о последней встрече остаются в сердце Анфисы навсегда.

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08 апреля 2025, 10:42

Татьяна Плаксина (Фото: instagram*/pacha_tati

Татьяна Плаксина, 35-летняя дочь Любови Успенской, пишет картины, сочиняет стихи, поёт. А с недавних пор решила попробовать себя в танцах. Она занялась балетом для взрослых, где главный атрибут - пилон.
Девушка устроила фотосессию у шеста. Она надела полупрозрачное платье, через которое просвечивало бельё, распустила волосы и сделала несколько снимков с разных ракурсов. Снимки, в исполнении Марии Мариновой, Татьяна подписала стихотворением собственного сочинения. Певица попросила не судить её строго.

Татьяна Плаксина (Фото: instagram*/pacha_tati

«Люди простят всё за красоту, за легкий привкус бесконечности во рту. Люди простят всё за музыку из Рая, чьих просторов нет ни конца, ни края. Люди простят всё за танец богини, Лакшми на пилоне порхает отныне. Люди простят всё за сочные мазки на холсте. За живые глаза, вымоленные краской в пустоте. Люди простят всё за безмолвный плач. И даже сам палач смягчиться в своей груди. Дорогой человек, прошу, не суди», — гласит подпись под фото.

Татьяна Плаксина (Фото: instagram*/pacha_tati

Ранее певица рассказала из-за чего захотела заниматься на пилоне. По её словам - это главный проект. Она мечтает снять клип на свою песню и станцевать в нём. Плаксина не отрицает, что ее мама тоже захочет освоить этот непростой вид танца. 71-летняя Любовь Залмановна занимается йогой и может похвастаться отличной растяжкой.

Ещё недавно у Татьяны с мамой были напряжённые отношения, но теперь они стали очень близки.

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#певица
#фото
#танец
#девушка
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«Весь в кредитах и залогах»: сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае
Сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае
08 апреля 2025, 10:34

Надежда и Григорий Кадышевы (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Сын Надежды Кадышевой Григорий бросил свою вторую жену Габриеллу в Дубае, когда она была на седьмом месяце беременности. Об этом женщина рассказала в интервью StarhHit.
Григорий познакомился с Габриеллой после развода с первой женой, которая лишила его родительских прав. Влюбленные быстро поженились и улетели в путешествие на подаренные на свадьбу деньги.

«К концу поездки муж завел песню, что он весь в кредитах и залогах, что у него проблемы по стройке, которая, скорее всего даже не существовала. Нарочито громко разговаривал по телефону, делал вид, что с ним разорвали крупный контракт», — рассказала Габриелла.

Позже Григорий уехал под предлогом решения важных вопросов, оставив беременную жену с двумя картами, на которых не было денег. Тогда она сняла недорогую квартиру и ждала мужа, который писал, что денег он найти не может.

На сегодняшний день супруги уже разведены. С сыном мужчина не общается три года. Суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, однако мужчина не согласен с этим и не платит деньги на ребенка.

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«Папа сделал подарок сыну»: сына Марата Башарова не пустили на рейс
Сын Марата Башарова не смог вылететь из страны
08 апреля 2025, 10:07

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Елизавета Шевыркова, бывшая жена актера, рассказала, что ее с сыном не пустили на рейс даже после пройденной регистрации. Женщина поделилась, что представители авиакомпании ничем не обосновали свой отказ. В результате этой истории сын остался без подарка от отца.
По словам Елизаветы, идея подарка принадлежит Марату Башарову в честь начала каникул.

«Папа сделал подарок сыну — тур на школьные каникулы. Счастью не было придела, предвкушение и желание скорейшего отдыха», — рассказала женщина.
Шевыркина вспоминает, что они вовремя приехали в аэропорт, сдали багаж, отстояли очередь на самолет, но так и не зашли в него.

«Подходит наша очередь и по непонятным причинам сотрудница разделяет нашу компанию (летели двумя семьями)! То есть пускает на посадку только моих друзей, а мне с Марселем отказывает, объявив: «Посадка закончилась минуту назад !» Именно на мне закончилась? Мы же вместе летим! Реакции от нее ноль! При том, что сзади нас было еще 4 человека. Ни уговоры, ни слезы ребенка не помогли попасть на борт», — делится бывшая жена Марата.

Теперь они будут добиваться справедливости и наказание авиакомпании.

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#аэропорт
#каникулы
#авиакомпании
#подарок
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Анна Ардова призналась, что делала пластику лица
55-летняя Анна Ардова призналась, что делала пластику
08 апреля 2025, 09:42

Анна Ардова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В свои 55 лет Анна остается в отличной форме. Следит за питанием, не пропускает походы к косметологу, который делает биоревитализацию и аппаратный лифтинг. Профессия обязывает женщину поддерживать форму. Она особенно тщательно следит за весом и фигурой. Но недавно актриса призналась, что делала блефаропластику век.
«Если честно, год назад я сделала себе блефаропластику верхних век. И очень рада, что решилась — результат мне очень понравился. Взгляд стал более открытым, лицо — свежее. Реабилитация заняла всего две недели, а через месяц было вообще не видно, что я что-то с собой делала. Так что в будущем, если появится необходимость, и подтяжку себе сделаю и, может, еще что, а почему нет?» — поделилась Анна с журналистами.
В беседе актриса упомянула про свой рацион и физическую активность. Она не сидит на диетах, но не ест сахар, мучное, хлеб, картошку, рис и макароны. Строгий рацион она разбавляет конфетами и шоколадом из стевии. каждое её утро начинается с зарядки и обливания холодной водой.

Когда есть время, четыре раза в неделю занимаюсь йогой. Но даже когда на работе завал и дойти до зала возможности нет, на зарядку время найду всегда. Потому что какая бы занятость у тебя ни была, если хочешь хорошо выглядеть, лениться нельзя. Также регулярно пью витамины: D, С, омегу».
У Анны Ардовой есть двое детей: Софья и Антон. Оба пошли по стопам мамы, посвящая время кино и театру. Иногда окружающие говорят им, что они пользуются популярностью матери, но дети, услышав это часто обижаются. Сама Анна отмечает, что она помогает детям только советом, а весь негатив в социальных сетях не замечает. Анне важна конструктивная критика, иногда она сама просит кого-то из коллег, чьё мнение играет роль, оценить её работу


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Кашель с кровью: Сергей Жуков серьезно заболел и отменил гастроли
Сергей Жуков серьезно заболел и вернулся в Москву
08 апреля 2025, 09:36

Сергей Жуков (Фото: Telegram @sezhukovrv)

Певец Сергей Жуков был вынужден прервать свои гастроли из-за серьезной болезни. Он срочно вернулся в Москву для начала лечения. На премьере сериала «ВИА Васильки» в московском театре «Одеон» его дочь Ника рассказала о состоянии отца. Об этом пишет «Voice».
16-летняя актриса появилась на ковровой дорожке в стильном черном мини-платье и с легким макияжем. Она отметила, что семья Жуковых с нетерпением ждала выхода проекта, так как все выучили песни из сериала наизусть. Ника подчеркнула, что для ее отца этот проект очень важен, и пожелала ему скорейшего выздоровления.

«Я пришла поблагодарить всех за то, что вы здесь с нами. К сожалению, папе не удалось приехать. Он заболел и даже отменил два города, чтобы приехать в Москву лечиться. Но я говорю это вам, потому что знаю, насколько этот проект для него важен и сколько он вложил в него музыки, творчества, любви», — сообщила Ника.

На мероприятии присутствующие звезды также выразили свои пожелания Сергею Жукову. В светской тусовке ходят слухи, что певец подхватил вирус с симптомами высокой температуры и кашлем с кровью.

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