Анфиса Чехова вспомнила о последней встрече с Анастасией Заворотнюк

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)
Телеведущая Анфиса Чехова поделилась воспоминаниями о своей последней встрече с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая ушла из жизни 29 мая прошлого года после пятилетней борьбы с онкологией. Об этом пишет «Voice».
Чехова отметила, что их встреча состоялась осенью 2019 года в Ереване, где обе звезды присутствовали на открытии ювелирного бутика.
По словам Анфисы, Анастасия в тот момент была особенно трогательной и открытой, хотя всегда сохраняла определенную дистанцию в общении. Чехова подчеркнула, что Заворотнюк была яркой и харизматичной личностью, но не раскрывалась перед теми, кого плохо знала. В разговоре они обсудили астрологию, Анастасия проявила интерес к этой теме.
Анфиса призналась, что не знала о серьезной болезни коллеги и предложила ей помощь, но поняла, что Анастасия не хотела делиться своими переживаниями. Чехова запомнила эту поездку как теплую и радостную, а саму Заворотнюк как светлого человека с отличным чувством юмора. Воспоминания о последней встрече остаются в сердце Анфисы навсегда.
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По словам Анфисы, Анастасия в тот момент была особенно трогательной и открытой, хотя всегда сохраняла определенную дистанцию в общении. Чехова подчеркнула, что Заворотнюк была яркой и харизматичной личностью, но не раскрывалась перед теми, кого плохо знала. В разговоре они обсудили астрологию, Анастасия проявила интерес к этой теме.
Анфиса призналась, что не знала о серьезной болезни коллеги и предложила ей помощь, но поняла, что Анастасия не хотела делиться своими переживаниями. Чехова запомнила эту поездку как теплую и радостную, а саму Заворотнюк как светлого человека с отличным чувством юмора. Воспоминания о последней встрече остаются в сердце Анфисы навсегда.
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Дарья Осипова