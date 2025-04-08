Кашель с кровью: Сергей Жуков серьезно заболел и отменил гастроли

В свои 55 лет Анна остается в отличной форме. Следит за питанием, не пропускает походы к косметологу, который делает биоревитализацию и аппаратный лифтинг. Профессия обязывает женщину поддерживать форму. Она особенно тщательно следит за весом и фигурой. Но недавно актриса призналась, что делала блефаропластику век.