Кашель с кровью: Сергей Жуков серьезно заболел и отменил гастроли

Сергей Жуков (Фото: Telegram @sezhukovrv)
Певец Сергей Жуков был вынужден прервать свои гастроли из-за серьезной болезни. Он срочно вернулся в Москву для начала лечения. На премьере сериала «ВИА Васильки» в московском театре «Одеон» его дочь Ника рассказала о состоянии отца. Об этом пишет «Voice».
16-летняя актриса появилась на ковровой дорожке в стильном черном мини-платье и с легким макияжем. Она отметила, что семья Жуковых с нетерпением ждала выхода проекта, так как все выучили песни из сериала наизусть. Ника подчеркнула, что для ее отца этот проект очень важен, и пожелала ему скорейшего выздоровления.
На мероприятии присутствующие звезды также выразили свои пожелания Сергею Жукову. В светской тусовке ходят слухи, что певец подхватил вирус с симптомами высокой температуры и кашлем с кровью.
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«Я пришла поблагодарить всех за то, что вы здесь с нами. К сожалению, папе не удалось приехать. Он заболел и даже отменил два города, чтобы приехать в Москву лечиться. Но я говорю это вам, потому что знаю, насколько этот проект для него важен и сколько он вложил в него музыки, творчества, любви», — сообщила Ника.
На мероприятии присутствующие звезды также выразили свои пожелания Сергею Жукову. В светской тусовке ходят слухи, что певец подхватил вирус с симптомами высокой температуры и кашлем с кровью.
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Дарья Осипова