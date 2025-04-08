Анна Ардова призналась, что делала пластику лица

Анна Ардова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В свои 55 лет Анна остается в отличной форме. Следит за питанием, не пропускает походы к косметологу, который делает биоревитализацию и аппаратный лифтинг. Профессия обязывает женщину поддерживать форму. Она особенно тщательно следит за весом и фигурой. Но недавно актриса призналась, что делала блефаропластику век.
«Если честно, год назад я сделала себе блефаропластику верхних век. И очень рада, что решилась — результат мне очень понравился. Взгляд стал более открытым, лицо — свежее. Реабилитация заняла всего две недели, а через месяц было вообще не видно, что я что-то с собой делала. Так что в будущем, если появится необходимость, и подтяжку себе сделаю и, может, еще что, а почему нет?» — поделилась Анна с журналистами.В беседе актриса упомянула про свой рацион и физическую активность.
«На диетах не сижу, но не ем сахар, мучное, хлеб, картошку, рис и макароны. Ни в коем случае не смешиваю углеводы с белками. Из сладкого позволяю себе конфеты и шоколад на стевии. Что еще? Зарядку каждое утро делаю, холодной водой обливаюсь. Когда есть время, четыре раза в неделю занимаюсь йогой. Но даже когда на работе завал и дойти до зала возможности нет, на зарядку время найду всегда. Потому что какая бы занятость у тебя ни была, если хочешь хорошо выглядеть, лениться нельзя. Также регулярно пью витамины: D, С, омегу».У Анны Ардовой есть двое детей: Софья и Антон. Оба пошли по стопам мамы, посвящая время кино и театру. Иногда окружающие говорят им, что они пользуются популярностью матери, но дети, услышав это часто обижаются. Сама Анна отмечает, что она помогает детям только советом, а весь негатив не замечает.
«Мне плевать на негатив от незнакомых мне людей: заголовки желтых газет или комментарии к своим постам соцсетях я даже и не читаю. Меня не трогает конструктивная критика — я даже часто сама прошу кого-то из коллег, чье мнение имеет для меня вес, оценить мою работу», — заметила актриса.
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Дарья Филинова