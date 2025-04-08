«Тело дало сбой»: Певица Слава вдруг оказалась в больнице после концерта

Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)
Звезда эстрады Слава (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская) оказалась в больнице сразу после выступления в Подольске. Она поделилась новостью в соцсетях, намекнув на проблемы со здоровьем. Причина пока остается тайной, но певица уже проходит обследование.
Концерт в Подольске, видимо, стал для Славы испытанием.
Накануне она выкладывала в соцсетях положительные фото и видео, на которых просто светилась счастьем и энергией. Что могло послужить причиной неожиданного попадания в больницу — пока не ясно.
Читайте также:
«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию
После слухов о разводе Анна Asti рассказала о своем новом альбоме и выступлениях
Известная юмористка раскрыла шокирующую стоимость анализа крови после лечения рака
«Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. А нет. Пришлось (сходить) к врачу, мое тело дало сбой», — объявила певица.Исполнительница хитов «Одиночество» и «Попутчица» написала, что пришлось обратиться к врачам. Деталей она не уточнила, однако указала, что теперь ей надо быть аккуратнее с эмоциональными всплесками: нельзя нервничать и расстраиваться.
Певица Слава (Фото: кадр видео Instagram* @nastya_slava)
«Гинеколог, а теперь ещё и кардиолог», — сообщила Слава.В личном блоге она также выложили фото с холтером на груди. Медики оставили певицу в больнице на сутки, чтобы следить за ее состоянием.
Накануне она выкладывала в соцсетях положительные фото и видео, на которых просто светилась счастьем и энергией. Что могло послужить причиной неожиданного попадания в больницу — пока не ясно.
Читайте также:
«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию
После слухов о разводе Анна Asti рассказала о своем новом альбоме и выступлениях
Известная юмористка раскрыла шокирующую стоимость анализа крови после лечения рака
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева