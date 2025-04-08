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«Тело дало сбой»: Певица Слава вдруг оказалась в больнице после концерта

Певица Слава связалась с подписчиками из больницы после концерта в Подольске
Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)

Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)

Звезда эстрады Слава (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская) оказалась в больнице сразу после выступления в Подольске. Она поделилась новостью в соцсетях, намекнув на проблемы со здоровьем. Причина пока остается тайной, но певица уже проходит обследование.
Концерт в Подольске, видимо, стал для Славы испытанием.

«Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. А нет. Пришлось (сходить) к врачу, мое тело дало сбой», — объявила певица.
Исполнительница хитов «Одиночество» и «Попутчица» написала, что пришлось обратиться к врачам. Деталей она не уточнила, однако указала, что теперь ей надо быть аккуратнее с эмоциональными всплесками: нельзя нервничать и расстраиваться.

Певица Слава (Фото: кадр видео Instagram* @nastya_slava)

«Гинеколог, а теперь ещё и кардиолог», — сообщила Слава.
В личном блоге она также выложили фото с холтером на груди. Медики оставили певицу в больнице на сутки, чтобы следить за ее состоянием.

Накануне она выкладывала в соцсетях положительные фото и видео, на которых просто светилась счастьем и энергией. Что могло послужить причиной неожиданного попадания в больницу — пока не ясно.

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После слухов о разводе Анна Asti рассказала о своем новом альбоме и выступлениях
08 апреля 2025, 07:00

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)

Певица Анна Asti поделилась первыми деталями своего нового альбома. Сейчас она полностью погружена в запись материала. Проект обещает стать важным событием в ее карьере после недавних трудностей и разговоров о якобы разводе со Станиславом Юркиным.
Минувшая зима принесла артистке немало испытаний. Утечка личных фото в сеть породила слухи о разводе с мужем Станиславом Юркиным, но Анна быстро их опровергла. Муж певицы также не раз отрицательно отвечал на вопросы о расставании.

Пара продолжает работать вместе, готовясь к двум большим концертам и выпуску альбома в этом году.

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)

«Новый альбом выйдет очень скоро, он уже почти записан. Я все время на студии, иногда записываю по две песни в день. Это непростая работа, непростые песни. Они будут очень разные — быстрые, медленные, некоторые будут звучать в непривычном для меня стиле», — передает издание «7 Дней» слова певицы.
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Шоу пройдут в Москве и Петербурге 14 и 21 июня. Для них Анна недавно провела кастинг танцоров в столице. Из 900 желающих она с командой отобрала около 30 лучших. В отборе помогали режиссер Вера Кузьменко и хореограф Анна Соул — они оценивали группы участников весь день.

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)

Певица призналась, что отказывать танцорам было нелегко. Но она считает, что кастинг дал всем шанс: участники учились у профи, пробовали новое и общались с единомышленниками. Теперь выбранные счастливчики будут готовить хореографию для ее выступлений.

«Ну что же, наконец-то я добралась до студии! Так что меня можно поздравить! Новому альбому БЫТЬ! И уже очень скоро… Получается, что на моих предстоящих стадионных концертах вы услышите новые песни», — писала она в соцсетях около недели назад.
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Известная юмористка раскрыла шокирующую стоимость анализа крови после лечения рака
Юмористка Райан призналась, что анализ крови обошелся ей в 660 тысяч рублей
08 апреля 2025, 06:07

Кэтрин Райан (Фото: Instagram* @kathbum)

Канадская актриса и юмористка Кэтрин Райан раскрыла, что анализ крови после лечения рака кожи обошелся ей в огромную сумму — шесть тысяч фунтов стерлингов (около 660 тысяч рублей). О своем удивлении и состоянии легкого шока от такой расценки она рассказала в личном подкасте, где часто делится опытом и мнением.
Райан победила рак кожи, но затем решила проверить, вернется ли болезнь. Ее онколог посоветовал сделать специальный тест, чтобы оценить генетические риски меланомы.

Кровь у нее брал молодой и стильный медик, над чем Кэтрин позже и пошутила. Когда актриса получила счет, она не поверила глазам.

Кэтрин Райан (Фото: кадр видео Instagram* @kathbum)

«Счет (был) в почтовом ящике.... Шесть тысяч! Шесть тысяч фунтов за анализ крови», — эмоционально воскликнула она.
Кэтрин посмеялась, что красавчик, бравший у нее кровь, явно был «премиум-класса», раз цена оказалась такой высокой. Результаты теста пока не прибыли, но она верит, что потратила деньги не впустую — хочется думать, что такие расценки лишь у настоящих профессионалов.

Раньше звезда уже говорила о своей болезни. Сначала врач ошибся с диагнозом, и это могло плохо кончиться. Теперь Кэтрин внимательнее следит за здоровьем, даже если это обходится в приличную сумму.

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«Девочка-студентка на контрасте»: Молодая жена Евгения Петросяна поразила новым фото в лосинах
Молодая жена Петросяна Брухунова выложила новые фото и показала фигуру в лосинах
08 апреля 2025, 05:30

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно выложила в блог новые фото. Как известно, свежий стиль Татьяны всегда отличался от привычного образа «иконы моды», однако на этот раз подписчики сильно удивились, назвав подборку фотографий «луками на контрасте». На одном из новых кадров Брухунова показала себя в лосинах и толстовке.
Татьяна давно известна любовью к классике и элегантности. В ее шкафу — сотни нарядов в духе старого Голливуда: костюмы, платья, шляпки и платки. Она вдохновляется такими легендами, как Одри Хепберн и Грейс Келли, и часто делится модными советами с подписчицами.

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

На новом снимке Брухунова предстала в коричневых лосинах, короткой толстовке, белых кедах и с сумочкой через плечо. Такой молодежный лук стал неожиданностью для всех, кто привык видеть ее в строгих платьях.

«Словно девочка-студентка», — сравнил один из комментаторов.
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Многие отметили, что такой стиль подчеркивает ее фигуру и молодость, что явно радует мужа. Но нашлись и критики, которым смена имиджа пришлась не по вкусу. Некоторые пожаловались, что лосины ей не идут. Эти люди больше оценили последнее фото, которое смотрелось «ближе» к обычному стилю Татьяны.

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Но Брухунова привыкла к спорам о своем стиле. Она много раз говорила, что критика ее не расстраивает, поскольку ее не избежать. Недовольные комментарии все равно не окажут влияние на то, что супруга Петросяна любит и будет носить.

5 апреля молодую жену юмориста восхитили архивные кадры с ним. Женщина выложила видеоряд, прикрепив к нему песню.

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#фото
#стиль
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«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию
Сын Елены Яковлевой признался в планах на будущее на шоу «Звезды сошлись»
08 апреля 2025, 04:12

Денис Шальных (Фото: кадр из «Звезды сошлись»)

Cын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных сделал печальное признание на шоу «Звезды сошлись». Любимый ребенок звезды рассказал о своей жизни и планах, вызвав споры среди гостей.
Денис уже несколько лет увлечен бодибилдингом и работает барбером. Его тело покрыто татуировками, а дни проходят в спортзале или дома с четырьмя котами. Несколько лет назад мама подарила ему квартиру, доставшуюся от бабушки, и теперь он живет один после расставания с девушкой.

В эфире Шальных признался, что не видит себя в роли мужа или отца.

Терпит скандалы сына, пережила клиническую смерть и делает пластику: непростая судьба Елены Яковлевой
Терпит скандалы сына, пережила клиническую смерть и делает пластику: непростая судьба Елены Яковлевой
«Я ни в чем не нуждаюсь. Все, что мне нужно, — обеспечивать себя, платить за квартиру и покупать корм четырем котам. Планирую расширяться только в плане качества мышечной массы. Жениться пока не хочу», — сказал он.
Эти слова удивили студию.

Надежда Ангарская из Comedy Woman раскритиковала его за отсутствие амбиций.

«Я живу на съемной квартире, гастролирую (...) А ты просто с котами. Убил, конечно», — поразилась она.
Елена Яковлева (Фото: кадр интервью на Youtube-канале «Центральное Телевидение»)

Ей показалось, что Денис слишком легко относится к жизни, принимая помощь родителей. Шальных не скрывает, что мама и папа до сих пор дают ему деньги. Он и раньше признавал это. О будущем он не задумывается и даже пошутил, что хочет оставить маму без внуков.

Писательница Дарья Донцова, наоборот, поддержала Дениса. Она считает, что он правильно делает, выбирая то, что любит. Например, любовь к животным у него с детства — когда-то он мечтал стать ветеринаром. Псов привык пускать в спальню как людей, ласку к ним проявлять.

Денис также объяснил, что спорт помогает ему справляться с эмоциями.

«Бодибилдинг — мой единственный вид селфхарма», — заявил он, указывая, что «забываться» через спорт полезнее, чем с помощью запрещенных веществ.
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«Была беременна больше 10 лет»: Хилария Болдуин призналась, почему сделала подтяжку груди
Мама семерых детей Хилария Болдуин рассказала о причинах для подтяжки груди
08 апреля 2025, 02:18

Хилария и Алек Болдуин со своей семьей (Фото: кадр видео Instagram* @hilariabaldwin)

Хилария Болдуин, супруга Алека Болдуина, сделала подтяжку груди после десяти лет материнства. 41-летняя мама семерых детей поделилась в семейном реалити-шоу, что тело сильно изменилось за прошедшие годы. Иногда создавалось ощущение, словно оно ей не принадлежит — и решение сделать пластику связано не только со стремлением к внешней красоте, но и к внутреннему спокойствию.
За годы беременности и кормления грудью тело Хиларии сильно изменилось. Она рассказала, что больше десяти лет ее тело служило не только ей, но и детям.

«Я была беременна или кормила грудью больше десяти лет. Кажется, это впервые за все это время, когда я не делаю ни того, ни другого. (...) Я настолько привыкла к нему (телу) в одном состоянии, что всё казалось чужим. Это было нужно просто для того, чтобы мне стало нормально. И это нормально», — поделилась она в эфире.
Хилария и Алек Болдуин со своей семьей (Фото: Instagram* @hilariabaldwin)

По словам Хиларии, подтяжка стала способом вернуть себе контроль. Процедура была не ради красоты, а ради комфорта — «немного поднять» то, что изменилось за годы.

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Супруга Алека Болдуина призналась, что много волнуется о своих дочерях, особенно об 11-летней Кармен. Ей важно, чтобы девочки не считали внешность главным. Хилария опасается, что ее решения по «улучшении» внешнего вида станут плохим примером для детей и сделают их зависимыми от современных стандартов.

«Я сама слишком часто прислушивалась к критике и сомневалась в себе», — пояснила многодетная мама.
Хилария Болдуин (Фото: кадр видео Instagram* @hilariabaldwin)

Она хочет быть примером уверенности для своих любимых, поэтому сейчас старается не принимать радикальных решений и следить за впечатлением, которое складывается у них.

Раньше у Хиларии были проблемы с едой, о чем она писала в своей книге. Йога и забота о себе помогли ей найти баланс и одолеть пищевое расстройство. Теперь она чувствует себя сильной и довольной, менее критично относится к своей внешности.

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