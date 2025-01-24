Ангарская ответила на критику Стоянова после съемок в шоу «Один в один»

Надежда Ангарская (Фото: соцсети)
Юмористка Надежда Ангарская приняла образ Маши Распутиной в новом сезоне музыкального гранд-шоу «Один в один», а в пятницу, 24 января, в новом выпуске шоу она перевоплотится в Жанну Агузарову.
На съемках программы Ангарская удивила всех своим вокалом, хотя сама она в первую очередь выступает в юмористическом жанре.
Член жюри проекта Юрий Стоянов положительно оценил образ Ангарской, которая смогла хорошо показать Машу, однако добавил, что она была немного крупнее Распутиной.
Она также отметила, что уважает творчество Марии Распутиной, и назвала ее звездой и большим артистом.
По словам Ангарской, на комментарий Стоянова она не обиделась. Она понимает, что является нестандартной и эпатажной фигурой, что и делает ее запоминаемой.
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Член жюри проекта Юрий Стоянов положительно оценил образ Ангарской, которая смогла хорошо показать Машу, однако добавил, что она была немного крупнее Распутиной.
«Мой первый образ Маши Распутиной был экспериментом. Мне не было так легко перевоплотиться, потому что есть особенности. Хотя мне постоянно говорят: «Надя, да перестань! Все нормально!». Нет, на самом деле не нормально, не зря я ношу 54-й размер, а в тот момент, когда я снималась в шоу и показывала Машу, я была 58-го. Конечно, это было сложно», — рассказала Ангарская в беседе 7Дней.ru.
Она также отметила, что уважает творчество Марии Распутиной, и назвала ее звездой и большим артистом.
По словам Ангарской, на комментарий Стоянова она не обиделась. Она понимает, что является нестандартной и эпатажной фигурой, что и делает ее запоминаемой.
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Элина Позднякова