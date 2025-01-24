«Изменяла на каждом шагу»: репутация разлучницы и слухи о предательстве Леонидова, в чем упрекают Анну Банщикову

Анна Банщикова (Фото: соцсети)
24 января Анне Банщиковой исполняется 50 лет. Актриса уверена, что пока у женщины есть маленькие дети, она чувствует себя молодой. Как живет звезда сериала «Ищейка» и правда ли она дважды уводила мужчин из семьи, расскажет «Радио 1».
Знакомство с Леонидовым
Однажды Анна Банщикова стала экспертом на программе «Любовь с первого взгляда», где и встретила Максима Леонидова. Музыкант пригласил ее на свой концерт накануне Старого Нового года.
«Я пришла на выступление, и с тех пор мы долгое время почти не расставались», — рассказала звезда «Ищейки» в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Рядом с актрисой Леонидов переживал творческий подъем: говорят, именно Анне он посвятил песню «Девочка-виденье». Проблема для влюбленных заключалась лишь в том, что у Леонидова уже была семья — в Израиле его ждала Ирина Селезнева. Ситуация достигла абсурда: Ирина звонила Максиму, но трубку поднимала Анна, ухаживавшая за мужчиной, который заболел ангиной. Вернувшись в Тель-Авив, музыкант не услышал от жены ни одного упрека.
Вскоре Ирина начала замечать, что стала раздражать мужа, и поняла, что он изменяет ей не только физически, но и эмоционально, по-настоящему влюбившись в другую. Последней каплей стал совместный отдых в Финляндии: за 20 дней поездки Селезнева поняла, что рядом с ней — чужой человек. После того, как Леонидов окончательно ушел к Банщиковой, пара прожила вместе семь лет.
Причины развода
Почему же супруги решили расстаться? Максим Леонидов подчеркивал, что со временем они начали пытаться изменить друг друга, что для взрослых людей является серьезной ошибкой.
Банщикова говорила, что в начале 2000-х устала от размеренной жизни и соскучилась по кино. Леонидов не одобрял этого, ревновал и запрещал ей возвращаться к съёмкам. Некоторые злые языки указывали на другие причины развода, обвиняя во всем Анну.
«Она изменяла ему на каждом шагу! Приезжала к дому с каким-то ухажером и на глазах у соседей кувыркалась. Похоже, ей нужно было много секса. Иногда женщины просто не могут ограничиться одним партнером», — утверждала экс-администратор «Москонцерта» Нина Федорова.
Анна опровергала слухи о своей измене в интервью, пояснив, что людям просто хочется видеть актеров вовлеченными в интриги и скандалы.
Анна Банщикова (Фото: соцсети)
Роман с Товстоноговым и брак с адвокатом
Георгий Товстоногов-младший работал постановщиком в Театре имени Ермоловой. Позже появились слухи о том, что Анна Банщикова ушла от Максима Леонидова к Товстоногову. Однако актриса утверждала, что это всего лишь сплетни, так как начала встречаться с режиссером только спустя два года после разрыва с Леонидовым.
Однако построить семью с Товстоноговым не получилось: режиссер погиб, выпав из окна. Спустя несколько лет, на премьере фильма «Заяц над бездной», Банщикова встретила своего будущего мужа. Внимание на него привлекло то, что он говорил по телефону на безупречном «шекспировском» английском.
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Оказавшись американским адвокатом, родившимся в Пскове, он быстро завоевал сердце Анны. Актриса снова оказалась в отношениях с несвободным мужчиной.
«Сева с самого начала не скрывал, что женат и у него есть дочь в Америке. Но в их семье явно были сложности. Он постоянно перемещался между Нью-Йорком и Москвой. После разговора с женой она не стала препятствовать разводу», — делилась артистка.
Всеволод Шаханов ради любви переехал в Москву. Их отношения развивались стремительно: свадьба, рождение наследников.
В 2019 году появились слухи о том, что Банщикова хочет развестись из-за долгов мужа. Однако эти сплетни не имели под собой оснований: Анна по-прежнему счастлива с супругом и воспитывает с ним троих детей.
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