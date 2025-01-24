Мария Погребняк сыграла свадьбу в живописном месте на острове Маврикий

Мария Погребняк (фото: соцсети)
Блогер Мария Погребняк сыграла свадьбу на острове Маврикий. Фотографиями с трогательной церемонии она поделилась в своих соцсетях.
2024 год выдался для девушки очень насыщенным. Весной она объявила, что её возлюбленный Игорь Головинский сделал ей предложение руки и сердца, а в конце августа пара расписалась в отделении МФЦ в Москве. Церемония планировалась скромной, поскольку Мария была беременна четвёртым ребёнком. Уже через неделю после заключения брака она родила сына.
Теперь же мальчик подрос, поэтому Погребняк и Головинский решили устроить себе экзотическое путешествие, во время которого устроили красивую церемонию. Они отправились на остров Маврикий, где в подвенечных нарядах на берегу океана поклялись друг другу в верности.
Читайте также:
«Мы вовремя среагировали»: МакSим рассказала, как на неё с дочерью напали черепахи на Маврикии
Анастасия Решетова в разгар своей вечеринки напомнила о конфликте с Алсу
«Невозможно даже моргать»: беременная невестка Валерии сообщила о страшных приступах боли
Анастасия Чинкова