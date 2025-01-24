Избиение, кома и реабилитация: как актёр Евгений Леонов-Гладышев борется за жизнь

Евгений Леонов-Гладышев (фото: соцсети)
Судьба не раз испытывала актёра Евгения Леонова-Гладышева на прочность, но в любой ситуации он искал во всём плюсы. Однако исключением стала травма, с последствиями которой он пытается справиться до сих пор.
Детство будущего актёра было непростым. После переезда в Лениград его семья осталась без средств к существованию, поэтому мама была вынуждена отдать ребёнка в интернат. Жизнь в окружении сирот оказалась неплохой: Евгений нашёл новых друзей и определился с профессией, поскольку в учреждении работал драмкружок.
В 1970-е годы актёр получил известность благодаря участию в фильмах «Сибириада», «Место встречи изменить нельзя» и «Волны Чёрного моря». За свою карьеру он сыграл свыше 80 ролей.
24 января Евгению Леонову-Гладышеву исполнилось 73 года. Коллеги поздравляют артиста и желают ему здоровья.
Евгений Леонов-Гладышев (фото: соцсети)
В августе 2018 года актёр при странных обстоятельствах получил серьёзную черепно-мозговую травму. Большинство его знакомых и поклонников склонялись к мысли, что Евгения Борисовича избили и оставили в тяжёлом состоянии на улице. Его близкие до сих пор делают всё, чтобы актёр восстановился и вернулся на сцену. Они не сомневаются в его восстановлении.
Происшествие случилось в августе 2018 года. Евгения Борисовича ждали на съёмках в Москве, однако до места он так и не доехал. Звезду обнаружили без сознания у петербургского магазина и срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сломанными рёбрами. После у актёра началось кровоизлияние в мозг.
В настоящее время артист работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. На лечение были потрачены немалые средства, поэтому семье пришлось обращаться за помощью к неравнодушным.
Кроме того, помощь в восстановлению оказывали коллеги Леонова-Гладышева – Александр Панкратов-Чёрный, семья Боярских. Супруга актёра Елена Скрипкина поблагодарила всех за поддержку.
Читайте также:
Смерть сына и муж-изменщик: непристойное предложение Домогарова, ребенок от тайного любовника, как живет Ольга Павловец
Анастасия Решетова в разгар своей вечеринки напомнила о конфликте с Алсу
Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор
В 1970-е годы актёр получил известность благодаря участию в фильмах «Сибириада», «Место встречи изменить нельзя» и «Волны Чёрного моря». За свою карьеру он сыграл свыше 80 ролей.
24 января Евгению Леонову-Гладышеву исполнилось 73 года. Коллеги поздравляют артиста и желают ему здоровья.
Евгений Леонов-Гладышев (фото: соцсети)
В августе 2018 года актёр при странных обстоятельствах получил серьёзную черепно-мозговую травму. Большинство его знакомых и поклонников склонялись к мысли, что Евгения Борисовича избили и оставили в тяжёлом состоянии на улице. Его близкие до сих пор делают всё, чтобы актёр восстановился и вернулся на сцену. Они не сомневаются в его восстановлении.
Происшествие случилось в августе 2018 года. Евгения Борисовича ждали на съёмках в Москве, однако до места он так и не доехал. Звезду обнаружили без сознания у петербургского магазина и срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сломанными рёбрами. После у актёра началось кровоизлияние в мозг.
В настоящее время артист работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. На лечение были потрачены немалые средства, поэтому семье пришлось обращаться за помощью к неравнодушным.
Кроме того, помощь в восстановлению оказывали коллеги Леонова-Гладышева – Александр Панкратов-Чёрный, семья Боярских. Супруга актёра Елена Скрипкина поблагодарила всех за поддержку.
Читайте также:
Смерть сына и муж-изменщик: непристойное предложение Домогарова, ребенок от тайного любовника, как живет Ольга Павловец
Анастасия Решетова в разгар своей вечеринки напомнила о конфликте с Алсу
Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор
Анастасия Чинкова