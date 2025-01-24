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Избиение, кома и реабилитация: как актёр Евгений Леонов-Гладышев борется за жизнь

Евгений Леонов-Гладышев (фото: соцсети)

Евгений Леонов-Гладышев (фото: соцсети)

Судьба не раз испытывала актёра Евгения Леонова-Гладышева на прочность, но в любой ситуации он искал во всём плюсы. Однако исключением стала травма, с последствиями которой он пытается справиться до сих пор.
Детство будущего актёра было непростым. После переезда в Лениград его семья осталась без средств к существованию, поэтому мама была вынуждена отдать ребёнка в интернат. Жизнь в окружении сирот оказалась неплохой: Евгений нашёл новых друзей и определился с профессией, поскольку в учреждении работал драмкружок.

В 1970-е годы актёр получил известность благодаря участию в фильмах «Сибириада», «Место встречи изменить нельзя» и «Волны Чёрного моря». За свою карьеру он сыграл свыше 80 ролей.



24 января Евгению Леонову-Гладышеву исполнилось 73 года. Коллеги поздравляют артиста и желают ему здоровья.

Евгений Леонов-Гладышев (фото: соцсети)

В августе 2018 года актёр при странных обстоятельствах получил серьёзную черепно-мозговую травму. Большинство его знакомых и поклонников склонялись к мысли, что Евгения Борисовича избили и оставили в тяжёлом состоянии на улице. Его близкие до сих пор делают всё, чтобы актёр восстановился и вернулся на сцену. Они не сомневаются в его восстановлении.

Происшествие случилось в августе 2018 года. Евгения Борисовича ждали на съёмках в Москве, однако до места он так и не доехал. Звезду обнаружили без сознания у петербургского магазина и срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сломанными рёбрами. После у актёра началось кровоизлияние в мозг.

В настоящее время артист работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. На лечение были потрачены немалые средства, поэтому семье пришлось обращаться за помощью к неравнодушным.

Кроме того, помощь в восстановлению оказывали коллеги Леонова-Гладышева – Александр Панкратов-Чёрный, семья Боярских. Супруга актёра Елена Скрипкина поблагодарила всех за поддержку.

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Лолита на камеру выругалась матом из-за новых проблем в карьере
24 января 2025, 15:52

Лолита Милявская (фото: соцсети)

Лолита снова переживает кризис в карьере. Только недавно ей удалось вернуться к полноценной работе после «отмены», как вдруг выступления опять начали срываться.
Сегодня Telegram-канал SHOT написал, что весенний тур исполнительницы оказался под угрозой срыва, поскольку против гастролей активно выступают представители общественной организации «Русская община».

На днях представителям Милявской пришло письмо, в котором говорилось, что запланированный концерт в одном из регионов России отменяется, поскольку в день его проведения будут проводиться ремонтные работы на площадке. Команда певицы предполагает, что это лишь формальный предлог для отмены выступления.

Также уже несколько месяцев «Русская община» добивается нового бойкота Милявской из-за её заявлений, сделанных на украинском телевидении в 2012 году. Тогда она высказалась о «потреблении москалей». В свою защиту Лолита отметила, что заявление вырвано из контекста и, напротив, высмеивает национализм. Она призвала оставить её в покое, заявив, что концерты состоятся в любом случае.

Накануне же она опубликовала видео, в котором громко ругается матом. Общий посыл сводится к тому, что певица очень устала от происходящего. Она рассказала, что в минуты слабости выходит на морской берег.

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#карьера
#соцсети
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Ангарская ответила на критику Стоянова после съемок в шоу «Один в один»
24 января 2025, 15:46

Надежда Ангарская (Фото: соцсети)

Юмористка Надежда Ангарская приняла образ Маши Распутиной в новом сезоне музыкального гранд-шоу «Один в один», а в пятницу, 24 января, в новом выпуске шоу она перевоплотится в Жанну Агузарову.
На съемках программы Ангарская удивила всех своим вокалом, хотя сама она в первую очередь выступает в юмористическом жанре.

Член жюри проекта Юрий Стоянов положительно оценил образ Ангарской, которая смогла хорошо показать Машу, однако добавил, что она была немного крупнее Распутиной.

«Мой первый образ Маши Распутиной был экспериментом. Мне не было так легко перевоплотиться, потому что есть особенности. Хотя мне постоянно говорят: «Надя, да перестань! Все нормально!». Нет, на самом деле не нормально, не зря я ношу 54-й размер, а в тот момент, когда я снималась в шоу и показывала Машу, я была 58-го. Конечно, это было сложно», — рассказала Ангарская в беседе 7Дней.ru.

Она также отметила, что уважает творчество Марии Распутиной, и назвала ее звездой и большим артистом.

По словам Ангарской, на комментарий Стоянова она не обиделась. Она понимает, что является нестандартной и эпатажной фигурой, что и делает ее запоминаемой.

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#реабилитация
#актёр
#жизнь
#творчество
#кома
#шоу
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Мария Погребняк сыграла свадьбу в живописном месте на острове Маврикий
24 января 2025, 15:27

Мария Погребняк (фото: соцсети)

Блогер Мария Погребняк сыграла свадьбу на острове Маврикий. Фотографиями с трогательной церемонии она поделилась в своих соцсетях.
2024 год выдался для девушки очень насыщенным. Весной она объявила, что её возлюбленный Игорь Головинский сделал ей предложение руки и сердца, а в конце августа пара расписалась в отделении МФЦ в Москве. Церемония планировалась скромной, поскольку Мария была беременна четвёртым ребёнком. Уже через неделю после заключения брака она родила сына.

Теперь же мальчик подрос, поэтому Погребняк и Головинский решили устроить себе экзотическое путешествие, во время которого устроили красивую церемонию. Они отправились на остров Маврикий, где в подвенечных нарядах на берегу океана поклялись друг другу в верности.

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#мфц
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#церемония
#свадьба
#шоу-бизнес
#соцсети
#блогер
#звёзды
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«Номинация на "Оскар" обязывает»: День съёмок Юры Борисова стоит теперь два миллиона рублей
За полгода съёмочный день Юры Борисова подорожал до двух миллионов рублей
24 января 2025, 15:25

Юра Борисов (Фото: соцсети)

Стоимость съемочного дня российского актера Юры Борисова за шесть месяцев выросла до двух миллионов рублей. Кроме получения премий BAFTA и Vancouver Film Critics Circle, артист также номинирован на самую престижную награду в области кино в мире — премию Американской киноакадемии «Оскар».
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. Каких-то полгода назад Юра Борисов получал за смену от 600 до 800 тысяч рублей. Такой резкий скачок гонораров объясняется стремительно растущей популярностью актера. После номинации на премию «Оскар» стоимость его съемочного дня может еще более существенно увеличиться.

Юра Борисов известен тем, что внимательно подходит к выбору проектов и изучает их целиком, не только сцены со своим участием. Таким профессиональным подходом во многом объясняются его последние успехи. Ведь премии он получил за исполнение роли второго плана, хорошо исполнить которую ему помогло именно полное погружение в проект, принятие его концепции.

Актер включен в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучшая роль мужская второго плана» за фильм «Анора». На эту награду, помимо россиянина, претендуют Киран Калкин («Настоящая боль»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»).

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#актёр
#фильм
#проект
#премия оскар
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«Изменяла на каждом шагу»: репутация разлучницы и слухи о предательстве Леонидова, в чем упрекают Анну Банщикову
24 января 2025, 15:03

Анна Банщикова (Фото: соцсети)

24 января Анне Банщиковой исполняется 50 лет. Актриса уверена, что пока у женщины есть маленькие дети, она чувствует себя молодой. Как живет звезда сериала «Ищейка» и правда ли она дважды уводила мужчин из семьи, расскажет «Радио 1».

Знакомство с Леонидовым


Однажды Анна Банщикова стала экспертом на программе «Любовь с первого взгляда», где и встретила Максима Леонидова. Музыкант пригласил ее на свой концерт накануне Старого Нового года.

«Я пришла на выступление, и с тех пор мы долгое время почти не расставались», — рассказала звезда «Ищейки» в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Рядом с актрисой Леонидов переживал творческий подъем: говорят, именно Анне он посвятил песню «Девочка-виденье». Проблема для влюбленных заключалась лишь в том, что у Леонидова уже была семья — в Израиле его ждала Ирина Селезнева. Ситуация достигла абсурда: Ирина звонила Максиму, но трубку поднимала Анна, ухаживавшая за мужчиной, который заболел ангиной. Вернувшись в Тель-Авив, музыкант не услышал от жены ни одного упрека.

Вскоре Ирина начала замечать, что стала раздражать мужа, и поняла, что он изменяет ей не только физически, но и эмоционально, по-настоящему влюбившись в другую. Последней каплей стал совместный отдых в Финляндии: за 20 дней поездки Селезнева поняла, что рядом с ней — чужой человек. После того, как Леонидов окончательно ушел к Банщиковой, пара прожила вместе семь лет.

Причины развода


Почему же супруги решили расстаться? Максим Леонидов подчеркивал, что со временем они начали пытаться изменить друг друга, что для взрослых людей является серьезной ошибкой.

Банщикова говорила, что в начале 2000-х устала от размеренной жизни и соскучилась по кино. Леонидов не одобрял этого, ревновал и запрещал ей возвращаться к съёмкам. Некоторые злые языки указывали на другие причины развода, обвиняя во всем Анну.

«Она изменяла ему на каждом шагу! Приезжала к дому с каким-то ухажером и на глазах у соседей кувыркалась. Похоже, ей нужно было много секса. Иногда женщины просто не могут ограничиться одним партнером», — утверждала экс-администратор «Москонцерта» Нина Федорова.

Анна опровергала слухи о своей измене в интервью, пояснив, что людям просто хочется видеть актеров вовлеченными в интриги и скандалы.

Анна Банщикова (Фото: соцсети)

Роман с Товстоноговым и брак с адвокатом


Георгий Товстоногов-младший работал постановщиком в Театре имени Ермоловой. Позже появились слухи о том, что Анна Банщикова ушла от Максима Леонидова к Товстоногову. Однако актриса утверждала, что это всего лишь сплетни, так как начала встречаться с режиссером только спустя два года после разрыва с Леонидовым.

Однако построить семью с Товстоноговым не получилось: режиссер погиб, выпав из окна. Спустя несколько лет, на премьере фильма «Заяц над бездной», Банщикова встретила своего будущего мужа. Внимание на него привлекло то, что он говорил по телефону на безупречном «шекспировском» английском.

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Оказавшись американским адвокатом, родившимся в Пскове, он быстро завоевал сердце Анны. Актриса снова оказалась в отношениях с несвободным мужчиной.

«Сева с самого начала не скрывал, что женат и у него есть дочь в Америке. Но в их семье явно были сложности. Он постоянно перемещался между Нью-Йорком и Москвой. После разговора с женой она не стала препятствовать разводу», — делилась артистка.

Всеволод Шаханов ради любви переехал в Москву. Их отношения развивались стремительно: свадьба, рождение наследников.
В 2019 году появились слухи о том, что Банщикова хочет развестись из-за долгов мужа. Однако эти сплетни не имели под собой оснований: Анна по-прежнему счастлива с супругом и воспитывает с ним троих детей.

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От любви к порнозвезде до статуса «бывший Бузовой»: Как сложилась жизнь экс-участника «Дома-2» Романа Третьякова?
24 января 2025, 14:27

Роман Третьяков (Фото: соцсети)

20 января Ольга Бузова отметила свой 39-й день рождения, журналисты вновь обсудили её путь на телевидении и отношения с кавалерами. Экс-участник «Дома-2» Роман Третьяков пошутил, что его будут помнить как «бывшего Бузовой», несмотря на прошедшие годы.
Он рассказал, что даже его мама хранит воспоминания о романе, сохранив фотографии с Ольгой, что вызывает у него улыбку и недоумение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Отношения с порнозвездой

Роман Третьяков, выпускник Таганрогского радиотехнического университета, стал известен благодаря реалити-шоу «Дом-2», где его путь начинался с попыток построить отношения с порнозвездой Еленой Берковой.

Однако после её скандального ухода, он встретил Ольгу Бузову, с которой их бурные отношения быстро завоевали популярность у зрителей. На волне успеха пара написала две книги о своей романтической истории — «Роман с Бузовой» и «Роман с Бузовой. Любовь on-line», ставшие бестселлерами.

Летом 2007 года их отношения стали ухудшаться, в конце августа Роман покинул проект после 1202 дней участия, сославшись на семейные обстоятельства.

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Сложно адаптироваться к жизни

Позже Роман Третьяков выпустил книгу «Любовь за деньги. П….ц роману с Бузовой», в которой рассказал, что покинул проект не по своему желанию, а под давлением руководства. Якобы продюсерам не понравилось, что он разместил видео без их разрешения.

После ухода из реалити-шоу Третьякову было сложно адаптироваться к жизни вне его пределов. Его популярность постепенно угасала, новые предложения о работе не поступали. В середине 2000-х годов он получил лишь небольшую роль в известном ситкоме «Счастливы вместе».

В дальнейшем Роман начал зарабатывать, организуя и проводя свадьбы, корпоративы и вечеринки, при этом самостоятельно придумывая сценарии для мероприятий.

С 2013 по 2019 год Третьяков сотрудничал с телеканалом «Перец», писал музыку для казахстанского сериала «Жибек», поступил на факультет журналистики МГУ и участвовал в стендап-фестивале в Москве.

Встреча спустя 12 лет

В 2019 году он появился в эпизодической роли в шоу Comment Out, где встретился с Ольгой Бузовой спустя 12 лет после расставания. В октябре Роман стал гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где поделился своими искренними чувствами к бывшей возлюбленной.

На вопрос ведущей о том, как он относится к её творчеству, Третьяков отметил, что слышал несколько её песен, но не стал их сохранять для прослушивания.

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Женился на модели

Роман Третьяков, после ухода из «Дома-2», женился на модели Светлане Соколовой, с которой познакомился в самолете. У них родился сын Никита, но брак продлился всего два года из-за конфликтов, вызванных творческими неудачами Романа. Несмотря на развод, они сохранили дружеские отношения ради сына. В 2018 году появились слухи о новом романе Романа, но он опроверг их, заявив, что девушка на фото — его поклонница.

Сейчас сложно сказать, с кем Роман в отношениях. Он продолжает заниматься творчеством и выступает со стендап-программами. В 2022 году он покинул Россию и начал путешествовать, посетив Грузию, Турцию и Лос-Анджелес для подготовки нового сольного концерта. Концерт прошел в Анталье в начале 2024 года и собрал положительные отзывы зрителей.

Роман также гастролировал в других странах, отметив особое гостеприимство в Казахстане, где зрители приходили с подарками.

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#развод
#брак
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«Сижу под палящим солнцем и пью дюшес»: Поперечный* высказался о депортации из США
Поперечный* прокомментировал слухи о депортации из США
24 января 2025, 14:20

Данила Поперечный* (фото: соцсети)

Стендап-комик Данила Поперечный* прокомментировал новость о том, что его могут в скором времени депортировать из США из-за нового указа Дональда Трампа. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сотни россиян, в том числе популярные блогеры, проживающие в Штатах, попали под указ о депортации нелегальных мигрантов, подписанный Трампом. Telegram-канал Mash приводил имена Поперечного*, бодибилдера Александра Шпака и блогера Ильи Мэддисона.

Поперечный*, комментируя пост канала, назвал его «проплаченной новостью». Он удивился, что такая непроверенная информация выходит на российских ресурсах, после чего признался, что продолжает находится в США и пребывает в порядке.

«Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной гринкартой, выданной по причине того, что правительство Америки признало мои заслуги, как артиста и комика», – отметил стендапер.
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#сша
#указ
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#дональд трамп
#россия
#депортация
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«Не дай ему уйти»: Минюст призывали признать Максима Леонидова иноагентом
Общественники просят признать иноагентом Максима Леонидова
24 января 2025, 14:16

Фото: istockphoto/Berezko

Активисты движения «Сорок сороков» обратились в министерство юстиции России. Они просят провести проверку в отношении певца и композитора Максима Леонидова на предмет признаков лица, выполняющего функции иностранного агента.
Общественники предполагают, что исполнитель многих хитов, включая песни «Девочка-видение», «Привет» (он же — «Шолом»; в таком варианте композиция исполнялась для израильской публики) и «Не дай ему уйти», получает денежные средства от ряда иностранных источников, сообщает «Абзац».

Максим Леонидов уехал из России в Израиль в 2022 году, осудив специальную военную операцию на Украине. Общественники сообщают, что он распространял ложные сведения об СВО в социальной сети.

В декабре 2024 года «Сорок Сороков» призывали лишить Лию Ахеджакову звания народной артистки России, признав ее иноагентом: актриса после спектакля обращалась к публике с фразой «Слава Украине».

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#певец
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«Мы вовремя среагировали»: МакSим рассказала, как на неё с дочерью напали черепахи на Маврикии
МакSим рассказала, как на неё с дочерью чуть не напали черепахи на Маврикии
24 января 2025, 14:12

МакSим (фото: соцсети)

Певица МакSим провела часть январских праздников на побережье Индийского океана, где ей удалось понаблюдать за борьбой двух черепах. Одна из них чуть не напала на звезду.
Артистка отправилась на остров Маврикий с младшей дочерью, 10-летней Марией. Они посетили сафари, однако поездка не осталась без приключений. МакSим вместе с ребёнком стали свидетельницами борьбы двух черепах.

«Честно, я и не думала, что самым ярким моментом на сафари будет... борьба двух черепах. Эти два гиганта, медленные и массивные, сначала выглядели довольно нелепо: они толкали друг друга, шевелились со скоростью улиток. Но в какой-то момент одна из них резко развернулась и понеслась в нашу сторону. И это было неожиданно! Я никогда не видела, чтобы черепахи могли так быстро передвигаться! К счастью, мы вовремя среагировали и никто не пострадал», – рассказала певица.
Также МакSим удалось поплавать с китами. Она призналась, что это было очень мощно, но при этом она не испытывала страха – лишь спокойствие.

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#певица
#борьба
#отдых
#животные
#шоу-бизнес
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