«Ангел, он покорил меня»: дочь Любови Успенской впервые высказалась о новом романе с молодым бизнесменом
Дочь Успенской подтвердила роман с бизнесменом, которого назвала ангелом
Дочь Любови Успенской впервые высказалась о своём новом романе. В беседе со StarHit Татьяна Плаксина подтвердила отношения с молодым бизнесменом, с которым познакомилась в соцсетях.
Недавно дочь певицы, долгое время скрывавшая свою личную жизнь, представила публике нового возлюбленного. Им оказался 27-летний бизнесмен из Петербурга Никита Плотников. После этого в Сети началось активное обсуждение. Дабы не создавать почву для слухов, Плаксина сама прервала молчание и раскрыла детали романа.
Выяснилось, что пара встречается уже три месяца. Они познакомились в Интернете и с первого взгляда влюбились друг в друга.
«Он меня нашёл в соцсети, сходили на ужин, и всё», – рассказала дочь Успенской.Плаксина не скрывает, что нашла в молодом человеке всё, о чём мечтала.
«Он меня покорил чувством юмора и умом. Найти своего человека сложно, но кто ждёт, всегда встретит счастье. Никита помогает мне во всём, он ангел», – отметила Татьяна.Несмотря на разницу в возрасте в девять лет, пара, судя по всему, не испытывает дискомфорта. Также Плаксина сообщила, что её мама уже давно знакома с Никитой. Она тепло приняла его, поскольку «Никита правда очень хороший человек».