Любовь Успенская отказалась давать интервью Ксении Собчак и назвала журналистку «циничной и безрассудной»

22 июля 2025, 13:27

Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «подставой» и отказалась от интервью

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Ирина Чеснокова)

Певица Любовь Успенская публично заявила, что не будет давать интервью Ксении Собчак, потому что считает её деятельность «подставой». Причиной стал предыдущий негативный опыт участия певицы в одном из шоу телеведущей.





В Telegram-канале «Алена, блин!» опубликовали видео, где ведущая Ксения Собчак предложила коллегам выбрать звезду и задать ей вопрос, почему та еще не была на интервью у Ксении Анатольевны. Журналисты назвали Успенскую, после чего певица ответила резким отказом с нецензурной лексикой.





«Она подстава», — заявила Успенская, подчеркнув, что не станет общаться с Собчак из-за её «неискренности».