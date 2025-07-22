Любовь Успенская отказалась давать интервью Ксении Собчак и назвала журналистку «циничной и безрассудной»
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «подставой» и отказалась от интервью
Певица Любовь Успенская публично заявила, что не будет давать интервью Ксении Собчак, потому что считает её деятельность «подставой». Причиной стал предыдущий негативный опыт участия певицы в одном из шоу телеведущей.
В Telegram-канале «Алена, блин!» опубликовали видео, где ведущая Ксения Собчак предложила коллегам выбрать звезду и задать ей вопрос, почему та еще не была на интервью у Ксении Анатольевны. Журналисты назвали Успенскую, после чего певица ответила резким отказом с нецензурной лексикой.
«Она подстава», — заявила Успенская, подчеркнув, что не станет общаться с Собчак из-за её «неискренности».Конфликт между артисткой и телеведущей начался в 2020 году после участия Успенской в шоу Собчак. Тогда обсуждались обвинения дочери певицы, Татьяны Плаксиной, в психологическом насилии со стороны матери. После съёмок передачи Успенская называла ведущую «циничной и пустой» за ее поведение в студии. Собчак своей вины не признала и заявила, что лишь «разбиралась в ситуации».