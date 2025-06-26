Дочь Любови Успенской призвала «не бояться сойти с ума»
Певица Татьяна Плаксина рассказала о своем опыте «безумия»
Певица, а также дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина призвала не бояться сойти с ума. В своем Instagram* Плаксина заявила, что каждому человеку необходимо испытать это состояние.
По словам девушки, она уже прошла через это и нашла в безумии «полное расслабление» и возможность познать новые грани себя. Она считает, что «быть без ума» — это уникальный опыт, который позволяет вернуться к себе и обрести новое восприятие.
«Дай бог каждому пройти через это и выйти на другую сторону», — заключила дочь Успенской.*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).