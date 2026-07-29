Ангелина Пахомова отказалась от многомиллионной сделки, посчитав ее попыткой «купить» себя

29 июля 2026, 22:37

Звезде «Содержанок» Пахомовой предложили 50 миллионов рублей за фиктивный роман

Ангелина Пахомова (Фото: Instagram* / @angelina_pakhomovaa)

Звезда сериала «Содержанки» Ангелина Пахомова призналась в подкаста «Цыпкин, ты достал!», что однажды получила необычное предложение от состоятельного бизнесмена. По словам актрисы, мужчина был готов заплатить ей 50 миллионов рублей за участие в пиар-романе, который должен был продлиться целый год.





Как рассказала Пахомова, никаких романтических или интимных отношений соглашение не предусматривало. По задумке заказчика, актриса должна была лишь создавать видимость отношений: вместе появляться на светских мероприятиях, выходить в люди и периодически упоминать «возлюбленного» в интервью. Несмотря на внушительный гонорар, артистка решила отказаться от предложения.





«Я отказалась, потому что мне стало страшно, и это больше похоже на использование меня. Меня просто хотели купить — мне показалось так», — призналась Пахомова.