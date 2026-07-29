Эльдар Джарахов высказался о количестве половых партнёров у женщин

29 июля 2026, 22:10

Эльдар Джарахов назвал неприемлемое количество половых партнеров у девушки

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram* / @dlgreez)

Эльдар Джарахов рассказал о своих взглядах на отношения и признался, что у него есть личные ограничения, касающиеся прошлого потенциальной партнёрши. Артист поделился мнением в своём шоу «Поколения».





По словам рэпера, он понимает, что такая позиция может восприниматься как сексистская, однако менять своё мнение он не планирует. Джарахов отметил, что считает нормальным, когда каждый человек сам решает, как строить свою личную жизнь, но для себя проводит определённую границу.





«Пускай каждый спит с кем хочет, но я не смогу строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнёров, сколько и у меня — четыре. Это сексизм 100%-ный», — заявил артист.