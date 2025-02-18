«Все еще колотится сердце»: Ани Лорак и Артем Качер рассказали о токсичных отношениях в новом треке

Ани Лорак и Артем Качер (Фото: Инстаграм* @artemkacher)
Артисты Ани Лорак и Артем Качер стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Они выпустили еще одну совместную композицию «Вулканы» и рассказали о смысле трека.
Фанаты обрадовались их общей песне «Материк» — она вышла ровно три года назад. 14 февраля Лорак и Качер обрадовали слушателей еще одной совместной композицией.
Звезды поделились, что «Вулканы» — это лиричное продолжение «Материка». Песня представляет собой драматичную историю любви, когда людям сложно вместе и врозь.
Исполнительница полагает, что эта композиция поможет людям, которые оказались в подобной ситуации.
Звезды очень надеются, что у них выйдет повторить успех «Материка».
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*Запрещен в РФ
«Давно, на самом деле, веяло в воздухе, витало: «Когда, когда, когда?» И вот этот момент пришел, потому что не хотелось выпускать «абы что» после такого большого хита», — обратил внимание Артем.
Звезды поделились, что «Вулканы» — это лиричное продолжение «Материка». Песня представляет собой драматичную историю любви, когда людям сложно вместе и врозь.
«Все еще колотится сердце. Не хотят прощаться, но нужно. Знаете, вот такие истории, когда нужно выходить из токсичных отношений и идти дальше», — откровенничала Ани Лорак.
Исполнительница полагает, что эта композиция поможет людям, которые оказались в подобной ситуации.
«А тем людям, кто еще не любил, не испытывал такого, просто поможет сделать выводы и не наступать на эти грабли», — добавила артистка.
Звезды очень надеются, что у них выйдет повторить успех «Материка».
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*Запрещен в РФ
Ольга Енгалычева