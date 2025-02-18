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«Столько красивых женщин»: Юрий Антонов планирует с размахом отметить юбилей

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певец Юрий Антонов заявил, что собирается «богато» отметить юбилей. 19 февраля он празднует 80-летие. О подробностях сообщила газета «Московский комсомолец».
Отвечая на вопрос журналистов, как и с кем артист проведет праздник, Антонов ответил: «Богато! Будет много народу, очень уважаемые люди».

Юрий поделился, что подарки ему не нужны. Организацию торжества он объяснил желанием отметить серьезную дату и встретиться с близкими, с которыми знаком много лет.

«Главное, чтобы люди пришли, сели, отдохнули. Мы попоем песни, потанцуем», — откровенничал Антонов.

Музыкант подчеркнул, что больших концертов из двух отделений практически не дает. Материальной нужды в этом нет, говорит Юрий.

Певцу больше нравятся корпоративы: отмечает, что там меньше приходится петь и все уютно. Последний раз Антонова звали на день рождения некой дамы.

«Я столько красивых женщин уже давно не видел в одном месте. Там было 20–30 красавиц. Они танцевали и 45 минут не садились за стол. Была замечательная атмосфера, на мой взгляд», — рассказал о том дне музыкант.

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«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова заступилась за Пинчук после хейта на новость о разводе
20 февраля 2025, 06:28

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с их ребенком (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Новости о разводе Ирины Пинчук стали неожиданностью для поклонников, ведь всего за неделю до «переломного момента» она с мужем Араем Чобаняном выглядела счастливой на вечеринке в честь своего 30-летия. Однако за этим скрывалась личная трагедия — телезвезда узнала о предательстве супруга, после чего решила поставить точку в отношениях. Вместо сочувствия в сети на нее обрушился шквал критики, но за Ирину вступилась коллега по «Дому-2» Надежда Ермакова.
Ирина Пинчук заявила о разрыве после того, как страницу Чобаняна взломали хакеры. В сеть попала информация, которая раскрыла его измены. Сначала Пинчук защищала мужа, но, увидев переписки, в которых он проявлял интерес к другим женщинам, не стала терпеть обман и публично заявила о разводе.

«Мы разводимся. Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — призналась она в соцсети.
Однако часть аудитории восприняла это не как искреннее признание, а как способ привлечь внимание.

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова не смогла остаться в стороне и встала на защиту мамы двух детей. Она уверена, что человек, переживающий такой сложный период, не станет использовать свою боль ради хайпа.

«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна
«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна

«Скорее, она до последнего держалась, чтобы на дне рождения не вываливать на близких боль и грязь. По-женски очень жаль, что ее мужчина так себя ведет, не ценит, не бережет», — сказала Ермакова.
Телезвезда осудила злые комментарии, отметив, что многие из них пишут женщины, которые самоутверждаются за чужой счет.

Надежда Ермакова (Фото: Instagram* @ermakovan)

«Казалось бы, неприятная ситуация... Но нет, «сама виновата», «так тебе и надо за Африкантову» и это самое безобидное, что сейчас на нее льется! Почему? Не дай Бог каждому оказаться на ее месте сейчас. Это же больно, мерзко!», — указала Надежда.
Она напомнила, что поддержка в такие моменты важнее всего, а осуждение и оскорбления лишь усугубляют ситуацию.

В то же время сам Чобанян никаких четких объяснений о слитых переписках не дал. Недавно выйдя в сеть, он опубликовал историю со странным содержанием, не вдаваясь в подробности.

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«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#юбилей
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#развод
#отношения
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«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни
Актриса Женя Малахова со слезами рассказала о смерти мачехи и других тяготах жизни
20 февраля 2025, 05:54

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Российская актриса, певица и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова откровенно призналась подписчикам в соцсетях, что последние годы дались ей непросто. Актриса рассказала о тяжелой утрате мачехи, заменившей ей мать, и о том, как трудно всегда быть сильной.
В личном блоге 36-летняя актриса призналась, что потеряла очень близкого человека — мачеху, ставшую ей второй мамой. Трагедия случилась, когда женщина ждала второго ребенка. Женя не позволяла себе плакать, боялась, что горе скажется на малыше.

«Я устала, устала быть сильной. Всегда так кажется, что ты такой весь успешный, все у тебя классно, а на самом деле ты такой же, как и все, и у всех бывают проблемы. А мне всегда так неудобно показывать, что у меня тоже что-то бывает…», — рассказала Малахова.
По ее словам актрисы, окружающие воспринимают ее как успешную и сильную женщину, которая всегда помогает другим. Но в сложные моменты рядом не оказалось никого, кто бы понял, что поддержка нужна и ей.

Женя Малахова (Фото: скриншот видео Instagram* @malahovajenya)

Многие подписчики отметили, что испытывали похожие чувства. Когда у знакомых сложилось о тебе определенное впечатление, бывает сложно и даже стыдно его «рушить». В целом, аудитория отозвалась положительно, не принижая девушку за «излишнюю эмоциональность», а, наоборот, поблагодарив за искренность в словах и чувствах.

«Директ разрывается от ваших историй… Я рада, что кто-то увидел в этом видео себя. Вместе мы поймём, что не одиноки… Мне стало легче», — подписала актриса в посте, видя реакцию людей на откровения.

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Малахова редко говорит о личном, но недавно также призналась, что знает об абьюзивных отношениях не понаслышке. Она рассказала, что встречалась с мужчиной, который не мог принять успех женщины, и сделала для себя важные выводы.

«Мне очень повезло с мужем, он поддерживает меня во всем. Даже тогда, когда я в себя не верю, — он верит. Но есть мужчины, которые не выносят того, что женщина может быть интереснее, красивее, успешнее. Они считают, что без них женщина ничего не добьется!», — поделилась опытом она.
Бывшая солистка группы Reflex добавила, что очень благодарна тем людям, которые поддерживали ее в личной жизни, либо же на пути к карьере. С ее точки зрения мужчина, который вечно одергивает женщину — жалкий и неуверенный в себе. Ведь настоящий партнер будет рад, что его любимая сияет.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Блогер Печерская с идеями «50 тысяч у мужчины — уровень для дур, минимум 300» появилась в новом выпуске «Пусть Говорят»
Блогер Печерская с советами не спать с «бедными» мужчинами вышла в «Пусть Говорят»
20 февраля 2025, 04:17

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Юлия Печерская, вызвавшая шумиху в соцсетях 7-8 лет назад своим «провокационным» роликом о «достойных» зарплатах мужчин, по которым девушкам надо выбирать партнера, вновь явилась давать советы. На этот раз — в студию «Пусть говорят» в обсуждении темы «Роскошь на халяву».
Несколько лет назад блогерша заявила, что мужчина с зарплатой ниже 50 тысяч рублей «не должен размножаться». Конечно, в интернете такая рекомендация вызвала негодование. Ведь, по логике Печерской, ценность партнера для девушек оценивается в первую очередь по материальному признаку.

Если он зарабатывает «хотя бы» 250 тысяч рублей? Заслуживает шанса на секс, однако не на длительные отношения. «Настоящие» мужчины должны иметь доход побольше.

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Теперь советы Юлии еще более глобальные. Она – лайф-коуч, который обучает женщин жить полностью за счет мужчин. Ее тренинги направлены на то, чтобы помочь девушкам понять и принять себя, понять, где стоит уступать мужчине, не умаляя себя, и как «пользоваться» своим «даром».

Юлия Печерская (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят», эпизод 1)

19 февраля 2025 года в программе «Пусть говорят» Печерская рассказала, как помогает девушкам бросить нелюбимую работу, заняться собой и найти достойного мужчину, который обеспечит их красивую жизнь.

Сама она уже в третьем браке – ее супруг, бизнесмен Игорь Лукашик, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Однако коуч утверждает, что оборот его компании составляет миллионы.

Юлия Печерская (Фото: Instagram* @love_trener)

Печерская активно продвигает свою философию, называя девушек, которые соглашаются на меньшее, «дурами». Она предлагает записываться на тренинг, где учит, как привлекать богатых мужчин.

«Ориентирую на мужчин с доходом от 300 тысяч. Тех, кто меньше этой суммы — это уровень для дур, которые себя на помойке нашли, нам с вами это не подходит», — говорила Печерская, подчеркивая, что ее тренинг создан для тарелочниц.
В соцсетях действительно существует такой термин – «тарелочницы». Этим словом называют ухоженных девушек, которые стремятся жить за счет партнеров.

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«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
19 февраля 2025, 23:03

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.
Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.

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«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»
19 февраля 2025, 22:50

Дмитрий Маликов (фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска новой песни.
Музыкант отметил, что в своих музыкальных экспериментах всегда чётко соблюдает границы дозволенного и не позволяет себе ничего лишнего.

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями – это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее», – заявил Маликов.
Напомним, что на днях Маликов выпустил новую песню под названием «Веном бой». Хит покорил ТикТок, под новый трек певца снимают тысячи видео. Как следует из названия, вдохновлялся Маликов хитом, получившим мировую известность – «Сигма бой».

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