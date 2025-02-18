«Столько красивых женщин»: Юрий Антонов планирует с размахом отметить юбилей

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Певец Юрий Антонов заявил, что собирается «богато» отметить юбилей. 19 февраля он празднует 80-летие. О подробностях сообщила газета «Московский комсомолец».
Отвечая на вопрос журналистов, как и с кем артист проведет праздник, Антонов ответил: «Богато! Будет много народу, очень уважаемые люди».
Юрий поделился, что подарки ему не нужны. Организацию торжества он объяснил желанием отметить серьезную дату и встретиться с близкими, с которыми знаком много лет.
Музыкант подчеркнул, что больших концертов из двух отделений практически не дает. Материальной нужды в этом нет, говорит Юрий.
Певцу больше нравятся корпоративы: отмечает, что там меньше приходится петь и все уютно. Последний раз Антонова звали на день рождения некой дамы.
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Юрий поделился, что подарки ему не нужны. Организацию торжества он объяснил желанием отметить серьезную дату и встретиться с близкими, с которыми знаком много лет.
«Главное, чтобы люди пришли, сели, отдохнули. Мы попоем песни, потанцуем», — откровенничал Антонов.
Музыкант подчеркнул, что больших концертов из двух отделений практически не дает. Материальной нужды в этом нет, говорит Юрий.
Певцу больше нравятся корпоративы: отмечает, что там меньше приходится петь и все уютно. Последний раз Антонова звали на день рождения некой дамы.
«Я столько красивых женщин уже давно не видел в одном месте. Там было 20–30 красавиц. Они танцевали и 45 минут не садились за стол. Была замечательная атмосфера, на мой взгляд», — рассказал о том дне музыкант.
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Ольга Енгалычева