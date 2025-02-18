«Просто не с нашей планеты»: олигарх Рустам Тарико усыпал лепестками роз «Мисс Россию» Юлию Полячихину

Юлия Полячихина (Фото: Инстаграм* @polyachikhinayulia)
Олигарх Рустам Тарико нередко проявляет себя как романтичную натуру и устраивает своей возлюбленной и обладательнице титул «Мисс Россия — 2018» Юлии Полячихиной сюрпризы. И день святого Валентина не стал исключением.
Олигарх одарил 25-летнюю Юлию роскошными букетами алых роз, а еще буквально усыпал ее лепестками этих цветов. «Мисс Россия» опубликовала несколько фотографий в личном блоге, описывая недавнее свидание. Благодаря им можно понять, что Рустам Тарико не скупится на подарках для любимой, родившей ему двоих детей — сына Лео и дочь Розу. При этом Юлия предпочитает не афишировать отношения с крупным бизнесменом и не делится совместными фотографиями. Известно лишь, что сейчас пара проживает в Италии.
6 февраля Юлия праздновала день рождения. Модель поблагодарила всех, кто был рядом с ней в ее праздник.
Фото: Инстаграм* @polyachikhinayulia
Подписчики написали ей много лестных комментариев.
Несколько лет назад «Мисс Россия» активно вела соцсети, в которых говорила о частых тренировках. Еще она делилась тем, как проходили ее роды.
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6 февраля Юлия праздновала день рождения. Модель поблагодарила всех, кто был рядом с ней в ее праздник.
«06.02.2025. Это был по-настоящему волшебный день — яркие эмоции, незабываемые моменты, любовь и красота в каждой детали, страсть и зажигательные танцы! Всем огромное спасибо за поздравления и теплые слова! Крепко обнимаю!», — откровенничала Полячихина.
Фото: Инстаграм* @polyachikhinayulia
Подписчики написали ей много лестных комментариев.
«Потрясающей красоты женщина! Безупречна не только внешность, но и душа. С днем рождения, королева!»; «Нереально красивый человек»; «Юля, ты покоряешь всех!»; «Просто не с нашей планеты!»; «Одна из самых красивых девушек мира!»; «И не скажешь, что мама двоих маленьких детей!»; «Всегда первая!»; «Ну простоя загляденье!» — подчеркнули поклонники.
Несколько лет назад «Мисс Россия» активно вела соцсети, в которых говорила о частых тренировках. Еще она делилась тем, как проходили ее роды.
«Лео рожала в московской клинике, все было на высшем уровне. Розу — в Италии. Врачи — большие профессионалы своего дела. Они предугадали дату родов и положили меня в больницу в тот же день. В 22.30 у меня начались схватки, а в 23.15 я родила. Планировали поставить анестезию, но не успели бы. Да и анестезиолог не пришел. Зато явился утром следующего дня, чтобы представиться», — уточняла Юлия.
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Ольга Енгалычева