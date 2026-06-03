Ани Лорак отменила концерты на Дальнем Востоке: выступления не согласованы властями
Певица Ани Лорак сообщила об отмене запланированных концертов в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Выступления не состоятся из-за отсутствия необходимых согласований со стороны местных властей. Об этом сообщает Super.
Представители артистки заявили, что организаторы заранее выполнили все требуемые процедуры для проведения мероприятий, однако разрешения на их проведение получены не были. В отдельных случаях, по их словам, отказ был связан с формальными основаниями.
Отдельно команда певицы прокомментировала ситуацию во Владивостоке, отметив, что отмена концерта, по их утверждению, последовала после распоряжения городских властей, а также сослалась на использование недостоверной информации о биографии исполнительницы.
Организаторы принесли извинения поклонникам и подчеркнули, что все купленные билеты можно вернуть по месту приобретения, а средства будут возвращены в полном объёме.
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