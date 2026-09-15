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Ани Лорак показала эффектный образ в чёрном платье с глубоким декольте — фото

Каролина Куек (Фото: Instagram* @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в своём блоге поделилась с поклонниками новым образом. 47-летняя певица опубликовала несколько фотографий, на которых она предстала в чёрном облегающем платье.



На снимках артистка позировала в платье миди с глубоким декольте. Каролина дополнила образ свободным тёмным пиджаком, лаконичным колье и босоножками на высоком каблуке. Облик получился элегантным и сдержанным.

«Летящей походкой в мой любимый сентябрь», — подписала Лорак фотографии.
Каролина Куек (Фото: Instagram* @anilorak)
Публикация быстро собрала множество восторженных комментариев. Поклонники назвали певицу «королевой» и отметили её элегантный образ. Многие подписчики написали, что она выглядит великолепно и с каждым годом становится всё красивее.

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