«Она сирена»: Борис Дергачёв раскрыл, как противостоял чарам Анны Седоковой
Борис Дергачёв рассказал о противостоянии с Седоковой в психологическом шоу
Актёр Борис Дергачёв высказался о противостоянии с Анной Седоковой в психологическом реалити-шоу. В беседе с блогером Наташей Гасанхановой артист назвал певицу одним из самых сильных соперников на проекте.
По словам мужчины, Анна умело использовала обаяние и влияла на участников. Дергачёв признался, что буквально заставлял себя не реагировать на Седокову. Он отметил, что её манера общения быстро снимала напряжение и заставляла мужчин терять бдительность.
«У неё есть вот такой кошачий тончик кисоньки. У мужчин просто падает броня, и они говорят: «Да-да, дорогая, конечно». Я смотрел и понимал, что мне нельзя реагировать... Она как сирена», — заявил актёр.По словам артиста, Седокова действительно повлияла на некоторых участников шоу. В частности, перед её флиртом и игривыми прикосновениями не устоял Михаил Терёхин.