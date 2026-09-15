«Она сирена»: Борис Дергачёв раскрыл, как противостоял чарам Анны Седоковой

15 сентября 2026, 12:05

Борис Дергачёв рассказал о противостоянии с Седоковой в психологическом шоу

Борис Дергачёв (Фото: Instagram* @derbboris_official)

Актёр Борис Дергачёв высказался о противостоянии с Анной Седоковой в психологическом реалити-шоу. В беседе с блогером Наташей Гасанхановой артист назвал певицу одним из самых сильных соперников на проекте.





По словам мужчины, Анна умело использовала обаяние и влияла на участников. Дергачёв признался, что буквально заставлял себя не реагировать на Седокову. Он отметил, что её манера общения быстро снимала напряжение и заставляла мужчин терять бдительность.

«У неё есть вот такой кошачий тончик кисоньки. У мужчин просто падает броня, и они говорят: «Да-да, дорогая, конечно». Я смотрел и понимал, что мне нельзя реагировать... Она как сирена», — заявил актёр.