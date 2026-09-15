Ларисе Долиной предрекли завершение эпохи масштабных гастролей

15 сентября 2026, 13:18

Продюсер Рудченко: Долиной придётся перейти на клубные концерты

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Лариса Долина уже не вернётся к прежнему формату массовых гастролей. По его словам, репутационные потери напрямую отразились на творчестве певицы, и сейчас аудитория не готова поддерживать её.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт подчеркнул, что билеты на большие концерты Долиной сейчас продаются не так, как раньше.

«Общественность негодует из-за громкого скандала, а поддержки артистке практически нет. Я не верю, что её концертно-гастрольная деятельность в скором времени восстановится, потому что пострадала репутация и монетизация творчества», — рассказал Рудченко.

«У Ларисы Долиной остаётся вариант с клубными и камерными концертами для близкой публики», — отметил он.