Ларисе Долиной предрекли завершение эпохи масштабных гастролей
Продюсер Рудченко: Долиной придётся перейти на клубные концерты
Продюсер Павел Рудченко заявил, что Лариса Долина уже не вернётся к прежнему формату массовых гастролей. По его словам, репутационные потери напрямую отразились на творчестве певицы, и сейчас аудитория не готова поддерживать её.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт подчеркнул, что билеты на большие концерты Долиной сейчас продаются не так, как раньше.
«Общественность негодует из-за громкого скандала, а поддержки артистке практически нет. Я не верю, что её концертно-гастрольная деятельность в скором времени восстановится, потому что пострадала репутация и монетизация творчества», — рассказал Рудченко.Продюсер предположил, что артистке придётся пересмотреть формат общения со зрителями.
«У Ларисы Долиной остаётся вариант с клубными и камерными концертами для близкой публики», — отметил он.Эксперт заключил, что масштабные туры по стране сейчас выглядят маловероятными.