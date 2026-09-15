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Юлия Высоцкая показала, как выглядит без фильтров и макияжа в 53 года — фото

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* @juliavysotskayaofficial)

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в личном блоге показала, как выглядит без фильтров и косметики в 53 года.



На снимке Юлия позировала без макияжа и укладки: её растрёпанные светлые волосы свободно спадают на лицо, а сама звезда смотрит прямо в камеру. Актриса одета в жёлтую блузку с мелким тёмным принтом.

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* @juliavysotskayaofficial)
Знаменитость неоднократно рассказывала, что придерживается правильного питания и активно занимается спортом. Помимо этого, известно, что Высоцкая никогда не делала пластических операций. По словам Юлии, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.

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