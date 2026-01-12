Ани Лорак показала отдых на Мальдивах
47-летняя певица начала год в атмосфере вечного лета — Ани Лорак вместе с Исааком Виджраку улетела на Мальдивы. Пара проводит время на побережье Индийского океана, наслаждаясь отдыхом и уединением.
На белоснежном пляже артистка устроила фотосессию: она позировала в белом бикини, дополнив образ накидкой в тон. Лорак оставила волосы распущенными и обошлась без макияжа.
Исполнительница хита «Новый бывший» эффектно изогнулась перед камерой, подчеркнув фигуру. Заметный загар певицы гармонировал и с выбранным нарядом, и с окружающими пейзажами.
Также Ани поделилась видео с супругом, показав территорию вокруг их виллы. В ролике она появилась в алом верхе от купальника, а Исаак, не подозревая о съемке, на мгновение засмотрелся на жену — этот момент попал в кадр.
Исаак Виджраку стал для Лорак вторым мужем. Ранее певица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее есть дочь София. Девочка уже школьница и, как отмечают поклонники, старается выглядеть взрослее своего возраста.
