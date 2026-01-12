12 января 2026, 20:47

Певица Ани Лорак показала отдых на Мальдивах

Ани Лорак и Исаак Виджраку (Фото: Instagram*/anilorak)

47-летняя певица начала год в атмосфере вечного лета — Ани Лорак вместе с Исааком Виджраку улетела на Мальдивы. Пара проводит время на побережье Индийского океана, наслаждаясь отдыхом и уединением.