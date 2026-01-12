Лобода заработала миллионы на концерте для российской бизнесвумен

12 января 2026, 19:05

Продюсер Дворцов: Лобода получила 15 млн за концерт для российской бизнесвумен

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певица Светлана Лобода могла заработать около 15 млн рублей на выступлении для российской бизнесвумен на Пхукете. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.





По его словам, которые приводит «Газета.Ru», это вдвое меньше, чем певица запрашивала ранее. Дворцов отметил, что Лобода, несмотря на свою политическую позицию, остается востребованной для россиян, которые находятся за границей. Ее продолжают приглашать на корпоративы и другие мероприятия — например, она выступала на свадьбе футболиста Никиты Хайкина.



Продюсер раскритиковал артистку, подчеркнув, что она «использовала Россию и всех ради своей выгоды».

«Она входила в топ-3 лучших артисток нашей страны. Она сама себе яму вырыла и попала в капкан. Старается, конечно, заработать, но я могу сказать, что все те, кто уехал, никогда не найдут себя, не вернут популярность, востребованность, гонорары», — заключил он.