Беспорядок и грязь: дочь Филиппа Киркорова показала, как живёт в дубайской школе

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)
Дочь Филиппа Киркорова 13-летняя Алла-Виктория поделилась в личном блоге, как живёт в школе в Дубае. В соцсетях она показала свою комнату.
Как пишет издание «Страсти», дети российского короля поп-музыки уже второй год учатся в элитной дубайской школе-пансионе. В ролике видно, что в небольшой комнате стоят две кровати и рабочие столы. Внимательные пользователи заметили беспорядок в помещении. Судя по всему, девочки не убираются и не поддерживают чистоту.
Звёздный отец не ругает дочь за беспорядок, объясняя это тем, что у Аллы-Виктории переходный возраст.
Ранее Филипп Киркоров откровенно высказался об отцовстве: певец не против стать папой в третий раз. Он рассказал, что уже выбрал имя для будущего ребёнка.
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Звёздный отец не ругает дочь за беспорядок, объясняя это тем, что у Аллы-Виктории переходный возраст.
Ранее Филипп Киркоров откровенно высказался об отцовстве: певец не против стать папой в третий раз. Он рассказал, что уже выбрал имя для будущего ребёнка.
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Анастасия Чубина