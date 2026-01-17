Ани Лорак улетела на роскошный курорт с мужем и поселилась на вилле с частным пляжем

17 января 2026, 12:21

Ани Лорак отдыхает на Мальдивах почти за 300 тысяч рублей в сутки

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

Ани Лорак проводит отпуск на Мальдивах вместе с супругом Исааком Виджраку и явно не экономит на комфорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».