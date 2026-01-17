Ани Лорак улетела на роскошный курорт с мужем и поселилась на вилле с частным пляжем
Ани Лорак проводит отпуск на Мальдивах вместе с супругом Исааком Виджраку и явно не экономит на комфорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица остановилась в роскошной вилле площадью около 630 квадратных метров — в распоряжении пары сразу четыре спальни, собственный бассейн и прямой выход на частный пляж.
Стоимость такого удовольствия составляет почти 300 тысяч рублей за одну ночь, а в высокий туристический сезон цена проживания становится ещё выше. При этом базовый пакет уже включает питание, ежедневную уборку, посещение SPA и спортзала, а также доступ к зоне барбекю.
За дополнительную плату гостям предлагают услуги личного повара, аренду теннисного корта, морскую рыбалку и прогулки на яхте. Судя по кадрам с отдыха, Лорак наслаждается тишиной, океаном и уединением, полностью отключившись от рабочих будней.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России