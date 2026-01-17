«Мама и дочь меня заблокировали»: Волочкова раскрыла причину одиночного юбилея

17 января 2026, 12:05

Анастасия Волочкова отметит 50-летие концертом без присутствия родственников

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

20 января Анастасия Волочкова отметит 50-летие концертом в московском «Театре на Цветном». Однако родные балерины не придут на её праздник. В разговоре со «СтарХитом» Анастасия рассказала, что у неё сложились очень трудные отношения с кровными родственниками.





Конфликт в семье Волочковой обострился после свадьбы её дочери Ариадны в прошлом году.

«Мама с дочкой, скорее всего, не приедут. Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови», — призналась артистка.

«Я не знаю, кто, как и с кем хочет помириться или подружиться. Это чужие для меня люди. Мне уже, честно, всё равно. Правда. Для меня это перестало иметь значение. Для меня главное — я и мой юбилей. А потом в составе четырёх человек я отмечу праздник у себя дома», — пояснила она.