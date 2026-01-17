«Мне идёт эта зима»: Наталья Рудова показала роскошный зимний образ на миллион рублей
Наталья Рудова устроила фотосессию в образе за миллион рублей
Наталья Рудова решила выжать максимум из неожиданно пришедшей зимы и устроила эффектную уличную фотосессию. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актриса появилась на заснеженной улице в шубе от российского бренда за 49 тысяч рублей, а весь образ дополнила массивными сапогами Miu Miu за 255 тысяч рублей и культовой сумкой Chanel за 690 тысяч рублей.
Звезда призналась, что чувствует себя в холодное время года более чем комфортно.
«Мне определённо идёт эта зима», — написала она в соцсетях.Поклонники тут же оценили стиль Рудовой, отметив, что снежный фон идеально подчёркивает её образ и делает кадры по-настоящему глянцевыми.