Блогер Влад Бумага вновь проиграл суд
Суд отказал блогеру-миллионнику Владу Бумаге, также известному как А4, в защите прав на его изображение. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Поводом для иска стали футболки с изображением блогера, которые его команда посчитала контрафактом. Представитель Бумаги написал заявление на предпринимателя, продававшего этот товар.
Однако суд отказал в удовлетворении иска, установив, что дизайн спорной продукции не совпадает с теми изображениями, на которые ссылалась сторона истца, и, следовательно, не является контрафактом.
Ранее сообщалось, что Влад проиграл арбитражный суд по делу с индивидуальным предпринимателем Ефимом Кирилловым.
