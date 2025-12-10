Блогер Влад Бумага вновь проиграл суд

10 декабря 2025, 12:36

Суд отказал блогеру Владу А4 в защите прав на его изображение

Влад Бумага (Фото: Инстаграм*/a4omg)

Суд отказал блогеру-миллионнику Владу Бумаге, также известному как А4, в защите прав на его изображение. Об этом сообщают телеграм-каналы.