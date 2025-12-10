Достижения.рф

Блогер Влад Бумага вновь проиграл суд

Суд отказал блогеру Владу А4 в защите прав на его изображение
Влад Бумага (Фото: Инстаграм*/a4omg)

Суд отказал блогеру-миллионнику Владу Бумаге, также известному как А4, в защите прав на его изображение. Об этом сообщают телеграм-каналы.



Поводом для иска стали футболки с изображением блогера, которые его команда посчитала контрафактом. Представитель Бумаги написал заявление на предпринимателя, продававшего этот товар.

Однако суд отказал в удовлетворении иска, установив, что дизайн спорной продукции не совпадает с теми изображениями, на которые ссылалась сторона истца, и, следовательно, не является контрафактом.

Ранее сообщалось, что Влад проиграл арбитражный суд по делу с индивидуальным предпринимателем Ефимом Кирилловым.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0