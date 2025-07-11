Сыновья актрисы Добровольской посетили ее могилу на Троекуровском кладбище
Спустя полгода после смерти народной артистки России Евгении Добровольской ее трое сыновей — Степан Баранов, Николай Ефремов и Ян Бойко — пришли на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память матери. Они привели в порядок могилу, поправили крест и возложили цветы.
Свидетелем проникновенной встречи оказался блогер Александр Фрол. Он увидел, как дети актрисы, обнявшись, стояли рядом, словно показывали матери, что остаются единой семьей, несмотря на сложное прошлое.
Напомним, Евгения Добровольская около полутора лет боролась с раком желудка. Прошлой осенью ее состояние резко ухудшилось: онкология перешла в агрессивную форму с метастазами. 10 января 2025 года актриса в возрасте 60 лет скончалась. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: