Сыновья актрисы Добровольской посетили ее могилу на Троекуровском кладбище

11 июля 2025, 10:35

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Спустя полгода после смерти народной артистки России Евгении Добровольской ее трое сыновей — Степан Баранов, Николай Ефремов и Ян Бойко — пришли на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память матери. Они привели в порядок могилу, поправили крест и возложили цветы.