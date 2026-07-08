«Просто смешно»: Роза Сябитова заявила, что журналисты перепутали информацию о её семье

08 июля 2026, 19:36

Роза Сябитова опровергла слухи о рождении третьего внука

Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Роза Сябитова эмоционально отреагировала на сообщения о том, что якобы стала бабушкой в третий раз.





Телеведущая опровергла эту информацию и в беседе с Teleprogramma.org раскритиковала авторов публикаций, заявив, что они даже не проверили факты.





«Просто смешно. Писать не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать, сравнили информацию. И сами же пишут: Миша, один Миша и второй Миша?» — возмутилась Сябитова.