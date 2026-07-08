«Просто смешно»: Роза Сябитова заявила, что журналисты перепутали информацию о её семье
Роза Сябитова опровергла слухи о рождении третьего внука
Роза Сябитова эмоционально отреагировала на сообщения о том, что якобы стала бабушкой в третий раз.
Телеведущая опровергла эту информацию и в беседе с Teleprogramma.org раскритиковала авторов публикаций, заявив, что они даже не проверили факты.
«Просто смешно. Писать не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать, сравнили информацию. И сами же пишут: Миша, один Миша и второй Миша?» — возмутилась Сябитова.По словам телесвахи, на сегодняшний день у неё двое внуков. Старшая внучка Мирослава родилась у дочери Ксении в июне 2022 года, а в ноябре 2025 года в семье появился внук Михаил. Вторую беременность Ксения долго скрывала и сообщила о скором пополнении лишь незадолго до родов.
Ранее Роза Сябитова рассказывала, что именно она убедила дочь решиться на рождение второго ребёнка. Телеведущая не раз признавалась, что семья и внуки занимают особое место в её жизни.