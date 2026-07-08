«Не тащите их на сцену»: актриса Агния Кузнецова выступила против ранней славы детей

08 июля 2026, 19:18

Агния Кузнецова считает, что ребенок должен сам решать, хочет ли быть публичным

Агния Кузнецова (Фото: Instagram* / @agniakyza)

Звезда фильма «Груз 200» Агния Кузнецова поделилась своим мнением о детях в кино и шоу-бизнесе. По словам актрисы, родители не должны стремиться сделать ребенка знаменитым, если он сам к этому не готов.





В беседе с «ТВ Mail» 40-летняя артистка заявила, что не существует «правильного» возраста для начала публичной карьеры. Гораздо важнее учитывать желание самого ребенка, а не амбиции взрослых.





«Такого возраста, чтобы начинать выступать на сцене, нет. Я не рекомендую это никому делать. Родителям не рекомендую тащить своих детей на сцену, тем более в кино. Может, ребёнок вырастет и будет испорчен вниманием, а может, у него и нет таланта», — сказала Кузнецова.