Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова высказалась о многодетном материнстве

Актриса «Папиных дочек» Дарья Мельникова из тех звезд, кто не любит раскрывать подробности личной жизни. О том, что артистка около года назад родила дочь от Романа Набатова, да еще и вышла за него замуж, она сообщила постфактум. В беседе с WomanHit Мельникова рассказала о многодетном материнстве.