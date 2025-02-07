Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова высказалась о многодетном материнстве

Дарья Мельникова (Фото: Инстаграм** @melnikovadsh)
Актриса «Папиных дочек» Дарья Мельникова из тех звезд, кто не любит раскрывать подробности личной жизни. О том, что артистка около года назад родила дочь от Романа Набатова, да еще и вышла за него замуж, она сообщила постфактум. В беседе с WomanHit Мельникова рассказала о многодетном материнстве.
По словам актрисы, она «нормально» чувствует себя в роли многодетной мамы.
Мельникова подчеркнула, что период после родов ей переносить легче, так как она уже знакома с этим состоянием. Что касается воспитания дочери, то артистка старается не загадывать. Сыновей от Артура Смольянинова*, по словам Дарьи, она воспитывает как мама-друг, однако не знает, что изменится в подростковом возрасте.
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** Запрещен в РФ
«После второго, как говорят, уже перестаешь считать. Просто превращаешься в многорукую Шиву и служанку всех, кого породила. И это прекрасно, конечно», — пояснила Дарья.
Мельникова подчеркнула, что период после родов ей переносить легче, так как она уже знакома с этим состоянием. Что касается воспитания дочери, то артистка старается не загадывать. Сыновей от Артура Смольянинова*, по словам Дарьи, она воспитывает как мама-друг, однако не знает, что изменится в подростковом возрасте.
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* Признан иноагентом
** Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова