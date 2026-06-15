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Бизнес Дины Саевой и Антона Пинского ушёл в минус на 29 миллионов рублей

Кондитерская Дины Саевой завершила год с убытком почти 30 миллионов рублей
Дина Саева (Фото: Instagram* / @senoritasaeva)

Кондитерская Quidi, запущенная блогером Диной Саевой и ресторатором Антоном Пинским, завершила 2025 год с крупным убытком. Согласно данным сервиса проверки контрагентов, финансовый результат компании оказался отрицательным. Об этом сообщает Super.



ООО «Прованс», представляющее интересы проекта, по итогам прошлого года получило убыток в размере 29,4 миллиона рублей. При этом выручка компании составила 80,4 миллиона рублей.

Кондитерская Quidi открылась на Патриарших прудах в апреле 2025 года. Создатели проекта заявляли о намерении переосмыслить формат современных кондитерских. На сегодняшний день работают две точки — основное заведение на Малой Бронной и кафе в Лужниках.

Дина Саева вошла в состав учредителей компании в прошлом году, получив 30% долю в бизнесе. Остальные доли принадлежат Елене Пинской и Юлии Алексеевой. Несмотря на рост выручки, компания пока не смогла выйти на прибыльность. Более того, за год размер убытка увеличился в десятки раз, а с момента основания организация остаётся убыточной.

Софья Метелева

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