Бизнес Дины Саевой и Антона Пинского ушёл в минус на 29 миллионов рублей
Кондитерская Quidi, запущенная блогером Диной Саевой и ресторатором Антоном Пинским, завершила 2025 год с крупным убытком. Согласно данным сервиса проверки контрагентов, финансовый результат компании оказался отрицательным. Об этом сообщает Super.
ООО «Прованс», представляющее интересы проекта, по итогам прошлого года получило убыток в размере 29,4 миллиона рублей. При этом выручка компании составила 80,4 миллиона рублей.
Кондитерская Quidi открылась на Патриарших прудах в апреле 2025 года. Создатели проекта заявляли о намерении переосмыслить формат современных кондитерских. На сегодняшний день работают две точки — основное заведение на Малой Бронной и кафе в Лужниках.
Дина Саева вошла в состав учредителей компании в прошлом году, получив 30% долю в бизнесе. Остальные доли принадлежат Елене Пинской и Юлии Алексеевой. Несмотря на рост выручки, компания пока не смогла выйти на прибыльность. Более того, за год размер убытка увеличился в десятки раз, а с момента основания организация остаётся убыточной.
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