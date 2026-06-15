Бизнес Дины Саевой и Антона Пинского ушёл в минус на 29 миллионов рублей

15 июня 2026, 15:22

Кондитерская Дины Саевой завершила год с убытком почти 30 миллионов рублей

Дина Саева (Фото: Instagram* / @senoritasaeva)

Кондитерская Quidi, запущенная блогером Диной Саевой и ресторатором Антоном Пинским, завершила 2025 год с крупным убытком. Согласно данным сервиса проверки контрагентов, финансовый результат компании оказался отрицательным. Об этом сообщает Super.