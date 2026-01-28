Анна Ардова находится в устойчивой ремиссии после перенесённого рака

28 января 2026, 10:38

Анна Ардова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Ардова находится в устойчивой ремиссии после перенесённого онкологического заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





По информации издания, 56-летняя заслуженная артистка России официально состоит в III клинической группе — к ней относятся пациенты, прошедшие радикальное лечение злокачественных опухолей. В 2017 году Ардовой полностью удалили правую почку из-за выявленного новообразования.



Все последующие годы актриса находится под постоянным наблюдением врачей. В ходе недавнего обследования у неё обнаружили доброкачественное образование в кишечнике, а также аутоиммунное заболевание щитовидной железы.



При этом состояние Ардовой оценивается как стабильное, признаков рецидива онкологии нет. Сейчас заболевание находится в стадии ремиссии, артистка продолжает медицинское наблюдение.

