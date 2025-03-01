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Анна Asti на фоне слухов о разводе появилась на публике в сопровождении мужа

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Недавно Анна Asti оказалась в центре скандала. В Сеть слили её обнажённые фото, а поклонники заговорили о разводе певицы с супругом.
В конце прошлого года в Интернете начали появляться откровенные фотографии исполнительницы, а сама Asti заявила, что стала жертвой мошенников. Она отметила, что в её телефон незаконно проникли и слили приватные фотографии, которые предназначались исключительно для её мужа.

«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом ещё и шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас всё в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», – обращалась Анна к публике.
После этого скандала начали распространяться слухи о скором разводе Анны и её мужа Станислава Юркина. Несмотря на то, что певица показывала идиллию в семье, далеко не все верили ей.

Слухи начали распространяться настолько стремительно, что пресс-службе певицы пришлось выйти с официальным заявлением. Представитель Asi заявил, что пара не расходилась и точно не собирается этого делать в ближайшее время.

Теперь же исполнительница решила открыто продемонстрировать, что с её личной жизнью всё в порядке. Сегодня она появилась на музыкальной премии «Виктория» под руку с Игорем Крутым, а рядом шёл Станислав Юркин. Супруг помог жене спуститься с эскалатора, а затем провёл через толпу. Всё это время Анна крепко держалась за руку мужчины.

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Паук и голубь: Филипп Киркоров начать забивать татуировками шею
01 марта 2025, 21:12

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В Москве проходит Российская национальная музыкальная премия «Виктория», на которой собралось множество звёзд. Одним из гостей стал филипп Киркоров, во внешности которого заметили изменения.
Как сообщает Telegram-канал Звездач, певец продолжает забивать тело татуировками. Артист похвастался новыми рисунками на шее. В беседе с журналистами Киркоров объяснил, что обозначают паук и голубь.

«Паучок – сети в свои лапки. А вот это – голубь мира. Набил буквально накануне. Голубь мира, потому то всем нам не хватает мирного неба над головой. Это самое главное сейчас. Чтобы воцарились мир и спокойствие. Это самое главное, я молюсь об этом каждый день перед иконами», – подчеркнул певец.
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«Не ищет ничего серьезного»: Анджелина Джоли не готова к отношениям после развода с Брэдом Питтом
01 марта 2025, 20:47

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)

Анджелина Джоли пока не готова вступить в новые отношения после тяжелого развода с Брэдом Питтом. Актриса не может «доверять мужчинам» и в настоящий момент довольна жизнью и своими детьми. Об этом в интервью с Us Weekly рассказал инсайдер.
Болезненный развод с Брэдом Питтом, длившийся восемь лет, сильно отразившийся на моральном состоянии Анджелины Джоли и травмировал ее. И хотя артистка не собирается до конца жизни оставаться в одиночестве, ей все же трудно им доверять.

«Она не зареклась от мужчин, но сейчас не ищет ничего серьезного. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Брэдом. Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью», — заявил инсайдер.

Собеседник издания рассказал, что в настоящее время Анджелина Джоли проводит много времени в Нью-Йорке, ходит на выставки, театральные постановки и развивает свой модный бренд Atelier Jolie.

«Анджелина активно работает над проектами и гуманитарными инициативами», — обратил внимание инсайдер.

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«Занимаюсь тем, чтобы больше любить себя»: Нюша не собирается перевозить детей от бывшего мужа к себе
01 марта 2025, 20:26

Нюша с детьми (фото: Telegram @nyusha_nyusha)

Певица Нюша побывала на Российской национальной премии «Виктория», где пообщалась с журналистами. Они выяснили, собирается ли звезда перевезти к себе детей от бывшего мужа Игоря Сивого.
В беседе с Telegram-каналом Звездач исполнительница отметила, что видится с сыном и дочерью несколько раз в месяц. В настоящее время дети вместе с отцом проживают в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточного того времени, которое она проводит с детьми, поэтому возвращать их к себе она пока не планирует.

«Занимаюсь тем, чтобы больше и больше любить себя, уделять себе время. На 8 марта целый день для себя: в СПА и встреча с подругами. Я не из тех женщин, которые намеренно ходят, ищут повода, свидания, мужчин. Нужно заниматься собой и в нужный момент оно всё само собой случится», – поделилась певица.
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#семья
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Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с женщиной, которая младше его на 30 лет
01 марта 2025, 20:07

Михаил Шуфутинский и Светлана Юразова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве в эти минуты проходит Российская национальная премия «Виктория», на которой собрались звёзды шоу-бизнеса. 77-летний Михаил Шуфутинский появился на красной дорожке со своей возлюбленной Светланой Юразовой, которая младшего его на 30 лет.
Михаил и Светлана вместе уже давно, однако все считали, что пара живёт в гражданском браке. Но на премии журналисты заметили у Шуфутинского и его молодой музы обручальные кольца.

Ведущий «ШБ-Шоу» Гера Иваще обратил внимание на украшения, на которых выгравированы инициалы, и поинтересовался, бриллианты ли в них. Шуфутинский ответил утвердительно и подчеркнул, что кольца делали на заказ.

После представители СМИ спросили, где у Михаила и Светланы прошла свадьба.

«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», – загадочно ответил Шуфутинский.
Напомним, что Шуфутинский и Юразова познакомились, когда девушка танцевала в шоу-балете будущего супруга. С шефом Светлана сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом.

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«Нам всегда есть, о чём поговорить»: разведённую Алсу заметили в объятиях известного мужчины
01 марта 2025, 19:31

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу погрузилась в творчество. На днях она снимала клип на песню «Чужая». Кастинг на роль клипового возлюбленного певицы был жёстким, но удалось выбрать мужчину, в котором Алсу почувствовала родную душу.
В партнёры исполнительнице был выбран известный актёр Константин Крюков.

Константин Крюков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«У нас с Костей интересная история, наши дочки учились с первого класса вместе. В одной школе, в одном классе. Они до сих пор дружат. Поэтому нам всегда есть, о чём поговорить», – рассказала Алсу в беседе со StarHit.
Крюков отметил, что его дочь уже ранее принимала участие в съёмках клипа Алсу, поэтому он решил сразу согласиться.

«Это уже семейное дело, обязательно надо!», – добавил актёр.
Также Алсу рассказала, о чём будет клип. Конечно же, о трагической любви. В нём будет всё, как в жизни, когда назрела необходимость принять правильное решение, но возлюбленные не могут этого сделать.

Певица решила сохранить интригу, указав не смелые решения в клипе. Однако раскрывать их она не стала.

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#любовь
#музыка
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