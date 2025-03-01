Анна Asti на фоне слухов о разводе появилась на публике в сопровождении мужа

Анджелина Джоли пока не готова вступить в новые отношения после тяжелого развода с Брэдом Питтом. Актриса не может «доверять мужчинам» и в настоящий момент довольна жизнью и своими детьми. Об этом в интервью с Us Weekly рассказал инсайдер.