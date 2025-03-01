Анна Asti на фоне слухов о разводе появилась на публике в сопровождении мужа

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)
Недавно Анна Asti оказалась в центре скандала. В Сеть слили её обнажённые фото, а поклонники заговорили о разводе певицы с супругом.
В конце прошлого года в Интернете начали появляться откровенные фотографии исполнительницы, а сама Asti заявила, что стала жертвой мошенников. Она отметила, что в её телефон незаконно проникли и слили приватные фотографии, которые предназначались исключительно для её мужа.
Слухи начали распространяться настолько стремительно, что пресс-службе певицы пришлось выйти с официальным заявлением. Представитель Asi заявил, что пара не расходилась и точно не собирается этого делать в ближайшее время.
Теперь же исполнительница решила открыто продемонстрировать, что с её личной жизнью всё в порядке. Сегодня она появилась на музыкальной премии «Виктория» под руку с Игорем Крутым, а рядом шёл Станислав Юркин. Супруг помог жене спуститься с эскалатора, а затем провёл через толпу. Всё это время Анна крепко держалась за руку мужчины.
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«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом ещё и шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас всё в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», – обращалась Анна к публике.После этого скандала начали распространяться слухи о скором разводе Анны и её мужа Станислава Юркина. Несмотря на то, что певица показывала идиллию в семье, далеко не все верили ей.
Слухи начали распространяться настолько стремительно, что пресс-службе певицы пришлось выйти с официальным заявлением. Представитель Asi заявил, что пара не расходилась и точно не собирается этого делать в ближайшее время.
Теперь же исполнительница решила открыто продемонстрировать, что с её личной жизнью всё в порядке. Сегодня она появилась на музыкальной премии «Виктория» под руку с Игорем Крутым, а рядом шёл Станислав Юркин. Супруг помог жене спуститься с эскалатора, а затем провёл через толпу. Всё это время Анна крепко держалась за руку мужчины.
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Анастасия Чинкова