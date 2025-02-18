«Лучше бы талант»: Анна Асти показала откровенный наряд

Анна Асти (Фото: Telegram/anna_asti)
Певица Анна Асти (Анна Дзюба) продемонстрировала свой откровенный наряд. Фото опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
Исполнительница вся в черном. В частности, на ней юбка, бюстгальтер и кофта, больше похожая на вывернутую задом-наперед кожаную куртку.
Ощущение, что Анна подготовилась к съемкам в БДСМ-фильме. Кроме того, можно отметить томный взгляд артистки. К слову, при наличии маски, Асти неплохо бы смотрелась в качестве черной кошки.
В обсуждении даже предполагают, что на фото якобы изображена коллега Асти по цеху Ани Лорак.
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Ощущение, что Анна подготовилась к съемкам в БДСМ-фильме. Кроме того, можно отметить томный взгляд артистки. К слову, при наличии маски, Асти неплохо бы смотрелась в качестве черной кошки.
«У Анны Асти есть что показать этому миру!» — сказано в посте.А вот что касается пользователей, судя по комментариям, они не очень-то оценили подобный самопиар. Отклики буквально наполнены сарказмом и даже злобой.
«Когда больше показывать нечего….. «звёзды»; Всё одно, как под копирку не поймёшь кто из кто; «Лучше бы талант свой показывали», — написали юзеры.
В обсуждении даже предполагают, что на фото якобы изображена коллега Асти по цеху Ани Лорак.
Ранее стало известно, с кем бы могла встречаться телеведущая Ксения Бородина, не встретив жениха.
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Никита Кротов