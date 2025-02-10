Анна Асти улетела из России без мужа на фоне слухов о разводе

Анна Асти (Фото: Telegram @anna_asti)
Певица Анна Асти уехала из России на Сейшельские острова без мужа Станислава Юркина, но в компании подруг.
Известно, что девушка отправилась отдыхать в компании Виктории Шеляговой, Светланы Кузнецовой, Ирины Огановой и других успешных женщин для организации субботних чтений.
После того как в Сеть слили откровенные фото и видео с участием знаменитости, которые, согласно слухам, она посылала другому мужчине, звезда не хочет говорить о личной жизни. Тогда она удалила все совместные фото с супругом из соцсетей, после чего поклонники решили, что в паре возникли некоторые проблемы. Слухи о расставании еще более разгорелись, когда супруги отметили Новый год раздельно.
Тем не менее недавно представители артистки заявляли, что Анна Асти с мужем не развелась, а в семье царит полная идиллия.
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После того как в Сеть слили откровенные фото и видео с участием знаменитости, которые, согласно слухам, она посылала другому мужчине, звезда не хочет говорить о личной жизни. Тогда она удалила все совместные фото с супругом из соцсетей, после чего поклонники решили, что в паре возникли некоторые проблемы. Слухи о расставании еще более разгорелись, когда супруги отметили Новый год раздельно.
Тем не менее недавно представители артистки заявляли, что Анна Асти с мужем не развелась, а в семье царит полная идиллия.
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Элина Позднякова